Общество 30.12.2023 в 14:22

В Улан-Удэ осуществили мечту маленькой девочки

Прокуратура Железнодорожного района подарила ребенку собаку
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ осуществили мечту маленькой девочки

Маленькое чудо для ребенка перед самым волшебным праздником года совершили работники прокуратуры Железнодорожного района города Улан-Удэ. В преддверии Нового года они приняли участие в благотворительной акции «Стань Дед Морозом». Благодаря участию в ней сотрудники надзорного органа осуществить мечту девочки.

Больше всего на свете пятиклассница хотела обрести четвероногого друга. Коллектив прокуратуры Железнодорожного района вручили ей, в качестве подарка на Новый год, ласкового пекинеса. А также пожелал девочке отличной учебы, верных друзей и счастливого детства.

 

Фото: Прокуратура Республики Бурятия

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