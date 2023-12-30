В Улан-Удэ осуществили мечту маленькой девочки

Маленькое чудо для ребенка перед самым волшебным праздником года совершили работники прокуратуры Железнодорожного района города Улан-Удэ. В преддверии Нового года они приняли участие в благотворительной акции «Стань Дед Морозом». Благодаря участию в ней сотрудники надзорного органа осуществить мечту девочки.

Больше всего на свете пятиклассница хотела обрести четвероногого друга. Коллектив прокуратуры Железнодорожного района вручили ей, в качестве подарка на Новый год, ласкового пекинеса. А также пожелал девочке отличной учебы, верных друзей и счастливого детства.

Фото: Прокуратура Республики Бурятия