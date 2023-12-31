Главные итоги уходящего года для республики

Год 2023 был для Бурятии более чем насыщенным. К нам приезжали первые лица государства и буддисты со всего мира. Республика праздновала 100-летие, презентовала себя в Москве и не раз оказывалась в центре внимания.В марте президент страны Владимир Путин в четвертый раз побывал в Бурятии, на этот раз лично посетив флагман бурятской промышленности Улан-Удэнский авиазавод. Во время беседы с заводчанами президент поддержал их предложение о присвоении Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести». Указ об этом вышел в сентябре 2023 года.Но самым главным событием визита стало совещание по развитию дальневосточных городов, на котором президент поддержал основные пункты мастер-плана города Улан-Удэ. В нем 32 мероприятия на сумму 277,4 млрд рублей.На эти деньги в столице должен появиться межвузовский кампус мирового уровня «Байкал», новые мощности известного на всю страну Центра восточной медицины, здание для Национального музея.Отдельные блоки плана – развитие инженерной инфраструктуры и комплексное развитие территорий. Завершение строительства ТЭЦ-2 с выработкой тепло- и электроэнергии позволит обеспечить модернизацию тепловых сетей, в том числе с резервированием между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это даст возможность дополнительного жилищного строительства, обеспечит тепловую и энергетическую безопасность, улучшит экологию.В мастер-план заложено строительство не менее девяти путепроводов через железнодорожные пути Транссибирской и Трансмонгольской магистралей, строительство и ремонт трамвайных путей, приобретение вагонов. Там же комплексное развитие территорий центральной части города, Авиазавода, Батарейки и Белого лебедя (Приречная).Площадь комплексного развития центральной части города составляет 35,2 га. На ней расположено 13 объектов культурного наследия, которые будут сохранены, 96 многоквартирных домов, 61 индивидуальное жилищное строение и 43 нежилых объекта.Комплексный план Северобайкальска содержит 22 мероприятия на сумму 29,5 млрд рублей. Этот город рассматривается как центр туризма северного Байкала. Основные задачи – всесезонность турпотока и повышение качества оказываемых услуг.Отдельный раздел плана по Северобайкальску направлен на модернизацию коммунальной и городской инфраструктур. Предусматривается строительство нового кампуса техникума на базе Республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий. В кампусе планируется научно-лабораторный комплекс, студенческое общежитие и технологический корпус с мастерскими.Еще один крупный визит в Бурятию случился в июле этого года: республику впервые посетил премьер правительства страны Михаил Мишустин. Он побывал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе и Улан-Удэнском авиазаводе. Премьер заметил, что компания «Трансмашхолдинг», владеющая локомотивовагоноремонтным заводом, подписала соглашение с индийскими партнерами по поставке электропоездов, что говорит о расширении рынков сбыта продукции бурятского предприятия. На авиазаводе премьер отметил эргономику предприятия, светлые цеха и серьезную цифровизацию. Именно во время этого визита Михаил Мишустин поддержал предложение главы республики Алексея Цыденова о строительстве новой школы в селе Баянгол – кузнице спортивной элиты Бурятии. На строительство школы в федеральном бюджете на 2023 - 2024 годы предусмотрено 605,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение председатель правительства России подписал в августе.В октябре выездное совещание в Улан-Удэ провел председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. На совещании обсуждались вопросы законодательных инициатив об охране озера Байкал.«Поручение о поиске решения дал наш президент. Поэтому мы с правительством сейчас работаем над этим. Сразу могу сказать, что настроены на поиск решения, чтобы жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории, где они живут, изменилась к лучшему, чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, как можно быстрее ушли в прошлое», — отметил Вячеслав Володин.В ходе совещания председатель Государственной Думы напомнил, что тема, связанная с охраной озера Байкал, для законодателей имеет огромное значение. Именно поэтому обсуждение этого вопроса проходит непосредственно на территории, где будет действовать данная инициатива, добавил Вячеслав Володин. Это 138 600 жителей из 160 поселков, которые находятся в пределах особо охраняемой природной территории, уточнил он.Самым главным событием не только 2023 года, но и всего столетия стало празднование векового юбилея Бурятии. Праздничные мероприятия прошли на главной площади столицы республики и на центральном стадионе.Торжественный концерт «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет» прошел на Центральном стадионе Улан-Удэ. Для жителей республики и гостей столицы Бурятии выступили более 2 тыс. артистов из республики, а также из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии. Зрителям было показано яркое представление об истории республики.«Я уверен, что, пройдя проверку на прочность своей столетней историей, мы оставим в прошлом все, что мешает развитию, учтем позитивный опыт прошлого и продолжим развитие нашего родного края и нашей большой страны. Сильная Россия - равно процветающая Бурятия! Мы испытываем огромную гордость за нашу родину, за славный путь, который прошла Бурятия. Мы с полным правом утверждаем, что все достижения республики – это выдающаяся заслуга нашего многонационального народа. Я искренне благодарю ветеранов, всех тех, кто сейчас живет и трудится в родной Бурятии! Я желаю всем нам мира, счастья и любви, здоровья и благополучия, успехов и процветания!» – поздравлял жителей и собравшихся Алексей Цыденов.На площади Советов свою культуру, традиции и социально-экономическое развитие представили все районы республики.В Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности», который прошел в Улан-Удэ 17–19 августа, приняли участие более 600 человек из 13 стран, около 200 участников из разных регионов страны, около 250 участников от Республики Бурятия. Среди участников форума - представители науки, власти, политики, влиятельные деятели и монахи.Организаторы — Буддийская традиционная сангха России, правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.«Мир разный и очень многообразный, но есть то, что нас объединяет — буддизм. Он объединяет страны, которые лучше, быстрее, наиболее эффективно развиваются. Сегодня здесь собрались страны, где больше половины населения Земли, больше половины мирового валового продукта, и это страны, где распространен буддизм. Если люди будут придерживаться канонов буддизма, мир будет счастливее», — говорил на форуме Алексей Цыденов.«Это действительно был самый представительный форум по буддизму на территории Российской Федерации. Наша задача заключалась в том, чтобы собрать вместе представителей российских и зарубежных буддийских сообществ, ученых, а также людей, интересующихся буддизмом и его современным развитием. Мне кажется, это удалось», — отметил директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в России господин Капур Паван поделился своими впечатлениями от участия в Международном буддийском форуме, а также рассказал о новых торгово-экономических направлениях сотрудничества между Индией и Россией.«Я хотел бы отметить, что это первый международный буддийский форум, который проводится. И рад быть его частью, принять в нем участие. Очень рад видеть представителей буддизма из разных стран. Наша делегация на форум приехала большим составом, прилетело много монахов. То, как они провели исследование, показало нам будущие возможности, как мы можем решить проблемы буддизма в мире. Также мы встретились с руководством Республики Бурятия, обсудили новые направления нашего сотрудничества».В итоге все пришли к тому, что Международный буддийский форум – событие важное и нужное и его нужно превратить в традицию, то есть проводить каждый год.Мероприятием федерального масштаба в 2023 году стало открытие Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Бурятия представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с будущим». Выставка работает и сейчас, благодаря чему не только москвичи, но и гости столицы могут познакомиться с нашей республикой.Павильон Бурятии выполнен в форме юрты. Заходя, посетители бурятской юрты могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам «Хурдэ». Гости выставки совершают виртуальное путешествие на Байкал. Специально для этого флагман авиационной промышленности республики Улан-Удэнский авиационный завод изготовил и доставил на выставку прототип кабины вертолета, имитирующего полет над озером. Также в павильоне республики любой желающий может поиграть в традиционные бурятские «Шагай Наадан», примерить национальные костюмы народов Бурятии, принять участие в викторинах, мастер-классах, в том числе по вертикальному монгольскому письму, а также в межрегиональном квесте «Проживи один день в Бурятии».В день региона на выставке, 15 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов представил развитие республики за последние годы, а также рассказал об имеющемся потенциале. Кроме того, в рамках выставки подписан ряд соглашений, среди которых самым значимым является соглашение с компанией «ПИК». Дочерняя компания крупнейшего застройщика страны группы «ПИК» - «ПИК Байкала» - будет вести строительство современного жилого массива в центре города. Общая площадь застройки – 351,65 тыс. квадратных метров.Продолжая тему федеральных трендов, нельзя не упомянуть тот факт, что Бурятия приняла участие в Восточном экономическом форуме, который проходит ежегодно во Владивостоке. В этом году Бурятия стала лучшей на «Улице Дальнего Востока». Бурятия впервые выиграла сразу в двух номинациях: «Лучшая культурная программа», а также второй год подряд в номинации «Лучший павильон». На выставке представили свою продукцию девять предприятий и 30 предпринимателей и ремесленников Бурятии. В рамках форума подписано 14 соглашений на общую сумму 118,53 млрд. рублей.Больших результатов Бурятия добилась и в социально-экономическом развитии. Так, несмотря на санкции, экономика республики развивается. К примеру, по итогам девяти месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал выросли на 53% и составили 109,1 млрд рублей. Внебюджетные инвестиции увеличились в 2,2 раза - до 101,4 млрд рублей.По итогам десяти месяцев текущего года производство продукции сельского хозяйства выросло на 5,4% и составило 20,2 млрд рублей.В этом году субсидии на развитие общественной инфраструктуры в сумме 426,5 млн рублей направлены на 575 мероприятий в разных сферах, из которых на 1 ноября 2023 года завершено 516 на общую сумму 383,321 млн рублей. Субсидии выделены на образование, культуру, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территорий, строительство, дорожную инфраструктуру.Также наша республика продолжила извлекать пользу из своего статуса субъекта ДФО. Так, в рамках президентской «дальневосточной» субсидии в республику направлено 3,1 млрд рублей, реализуется 13 мероприятий. Средства направлены на благоустройство 84 территорий по программе «1000 дворов», на строительство театрально-культурного центра «Байкал», Национального музея в Улан-Удэ, Дома культуры в Кяхте, трех модульных спортивных залов в школах Улан-Удэ. Строительство кяхтинского Дома культуры на 400 мест уже начато. Модульные спортзалы уже открыты в школах-интернатах республиканской кадетской, Мариинской, коррекционной № 2.Несмотря на небольшое падение общего индекса развития промышленности, в 2023 году в Бурятии запущены новые производства. К примеру, завод по производству жестяной банки для мясных консервов, производство беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с возможностью вертикального взлета «Буря-10». Также в Бурятии в этом году запущено производство переработки лома черного металла, который переплавляется для выпуска строительной продукции.В сфере добычи полезных ископаемых по итогам 2023 года планируется рост объема отгруженной продукции на 7,1% к 2022 году. По итогам 2023 года налоговые поступления от добывающих предприятий составят более 12 млрд рублей, что на 74% выше, чем в 2022 году.Крупные инвестиции вкладываются в развитие новых производств. Так, по проекту по освоению Озерного месторождения полиметаллов (ООО «Озерное») в экономику республики будет привлечено свыше 90 млрд рублей. По итогам 2023 года в проект вложено свыше 85 млрд рублей. Также предприятиями данной отрасли реализуются инвестиционные проекты по освоению месторождений и глубокой переработке сырья.В 2023 году в Бурятии строили 56 социальных объектов: 13 школ; 19 детских садов; 7 объектов культуры; 10 спортивных объектов; 6 объектов здравоохранения и так далее.На 1 декабря введены в эксплуатацию семь объектов: школы в селах Поселье, Нижняя Иволга, Сотниково Иволгинского района, в микрорайоне Забайкальский города Улан-Удэ, пансионат для престарелых «Нарата» в Улан-Удэ, поликлиника в Кяхтинском районе и школа искусств в Бичурском районе.В Бурятии перевыполнен план по вводу жилья. От запланированных на 2023 год 300 тыс. квадратных метров жилья на 1 ноября построено 383,6 тыс. квадратных метров, что на 28% больше плана.В 2023 году по федеральному проекту «Чистая вода» в республике строятся 13 объектов питьевого водоснабжения, два из которых уже введены в эксплуатацию. Сданы система централизованного водоснабжения в Юго-Западной части Улан-Удэ и скважина глубиной 180 метров в Баргузинском районе, обеспечивающая чистой водой жителей улуса Хара-Усун.По нацпроекту «Экология» федерального проекта «Сохранение озера Байкал» с 2022 года идет реконструкция Правобережных очистных сооружений Улан-Удэ на сумму 11,48 млрд рублей. Плановый срок сдачи объекта – декабрь 2024 года. В городе Северобайкальск идет реконструкция очистных сооружений на сумму 3,27 млрд рублей. Срок ввода объекта – октябрь 2025 года.Конечно, одна из главных тем уходящего года – это поддержка участников специальной военной операции. С начала года на это выделено более 2,3 млрд рублей (в 2022 году – 1,8 млрд рублей). Приобретено более 355 тыс. единиц оборудования и комплектующих, средств защиты, одежды и экипировки, медпрепаратов и т. д.В Бурятии действуют меры поддержки участников СВО и их семей:– в медицинских организациях республики получили лечение 226 участников СВО;– психологическая помощь оказана 297 участникам СВО и 678 членам их семей;– участникам СВО из числа детей-сирот выдано 78 жилищных сертификатов;– зачислены в вузы республики 96 участников СВО и 13 детей участников СВО;– вне очереди в дошкольные организации зачислены 569 детей;– бесплатным питанием обеспечены 5 193 школьника из семей мобилизованных;– твердым топливом обеспечены 3 935 членов семей мобилизованных.Бурятия открыла три пункта оказания волонтерской помощи: в Джанкое, Армянске и Таганроге, в которых военнослужащие могут бесплатно пообедать. В 2023 году творческие коллективы Бурятии шесть раз выезжали с концертами в зону СВО. Полпредство республики помогает всем бойцам, которые проходят лечение в госпиталях Москвы и Московской области.Открылся филиал Госфонда «Защитники Отечества». Сотрудники фонда приняли более 4,7 тыс. жителей республики, получили 6,8 тыс. запросов, из которых более 5,3 тысячи отработаны. Большая часть запросов касалась мер поддержки: денежных выплат, оформления документов, получения статуса ветерана или инвалида боевых действий, трудоустройства, переобучения и т. д.В общем, несмотря на непростые времена, уходящий год стал для Бурятии по-настоящему продуктивным, а отчасти и судьбоносным. Ведь фундамент, который власти заложили в этом году, позволит в будущем преобразить республику, изменить ее к лучшему.Фото: kremlin.ru