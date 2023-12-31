Общество 31.12.2023 в 13:31

«Ждать пришлось год»

Английский фермер из сибирской глубинки получил российское гражданство
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Текст: Номер один
«Ждать пришлось год»
Сэр Уэр - именно так прозвали английского фермера Майкла Уэра, поселившегося в поселке Дубинском Новосибирской области. Уже больше 30 лет он ведет там свое хозяйство, а последние годы мечтал о российском гражданстве. Но получить его оказалось непросто: для этого требовалось заменить просроченный британский паспорт, и это растянулось почти на год. Подробности истории – в материале КП-Новосибирск.

Фермер из графства Сомерсет

Чуть больше 30 лет назад Майкл Уэр жил в графстве Сомерсет и о Сибири ничего не знал. Пока не подружился с российским фермером и не решил строить бизнес в России.

— Почему я полюбил Россию — сам не знаю. Я в те годы расстался с женой, был свободен и решил поехать в Сибирь. Просто решил и все. Сначала мы с английскими фермерами поехали в Москву — хотели развивать сельское хозяйство в молодой России. Затем я попал на Алтай, где познакомился с жителем поселка Дубинский Новосибирской области, или как говорят местные «Дубинка». Он позвал в гости, я приехал, увидел природу, влюбился и остался, — рассказывал КП-Новосибирск Майкл Уэр.

Татьяна в 19 лет вышла замуж за 35-летнего Майкла не ради переезда в Англию. Фото: Личный архив героя публикации

Но не только природа поразила английского фермера: у общих друзей он познакомился с матерью-одиночкой Татьяной, которая воспитывала трехмесячного сына, и влюбился.

- Майкл показался мне простым, спокойным. Хоть и не говорил по-русски, зато не матерился и не напивался. Сразу трактор купил, стал огород распахивать. Лето мы просто дружили, а 7 ноября 1993 года стали встречаться. Потом он на полгода уехал в Британию, но вернулся обратно, — в марте 1994 года Майкл позвал Татьяну замуж.

В этом же году Татьяна родила второго ребенка — сына Александра, потом появилась дочка Вероника – она сейчас живет в Новосибирске. А в 2013 году родилась младшенькая Полина. Теперь дети уже выросли, сыновья даже остались в деревне, у них уже свои семьи и дети.

Паспорт оформили, а пенсию придется подождать

В 2022 году Майклу исполнилось 65 лет. Он решил оформить российское гражданство, чтобы получать российскую пенсию. Раньше он его не оформлял, так как иначе лишился бы британского. Но в 2019 году Великобритания разрешила иметь второе гражданство, так что Майкл стал собирать бумаги.

Но для начала в посольстве Великобритании в Москве нужно было обновить британский паспорт - у прежнего истек срок действия. И вот тут для сэра Уэра начался квест.

- Муж съездил в Москву, сдал все документы. Обещали сделать новый паспорт за 4 - 5 недель. А потом прислали письмо на электронку: «Нет доставки самолетом». Даже сроки не обозначили, что, когда и как мы получим. Майкл очень переживал, — поделилась с КП-Новосибирск Татьяна Уэр.

И вот незадолго до Нового года ситуация разрешилась:

- Документы папе наконец-то оформили, - рассказала КП-Новосибирск Вероника, дочка сэра Уэра. – У папы теперь есть и российское, и британское гражданство. 
 Он очень рад, что все получилось.

Но пенсию английский фермер сможет получать только через четыре года:

- Для того, чтобы получать российскую пенсию сразу, папе пока не хватает трудового стажа в России. Выдавать ее начнут, когда ему исполнится 70 лет, - объяснила КП-Новосибирск Вероника.

Фото: личный архив героя публикации
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Россия Великобритания фермер

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