Наступивший год порадует жителей Бурятии красивыми явлениями

13 декабря — Геминиды.





В 2024 году небосвод удивит жителей Бурятии несколькими яркими небесными явлениями. Мы сможем наблюдать серебристые облака, полярное сияние, полет кометы Понса-Брукса и С/2023 A3, а также яркие звездопады. О том, какие еще небесные явления порадуют землян, рассказывает заведующая обсерваторией БГУ Лилия Миронова.В наступающем году произойдут четыре затмения: полутеневое лунное, полное солнечное, частное лунное затмение и кольцевое солнечное затмение. Это немного. Максимум в году может быть четыре лунных затмения и пять солнечных. И в 2024 все затмения будут плохо видны или вовсе не видны из России.В полнолуние 25 марта Луна погрузится в земную полутень, отбрасываемую нашей планетой. Затмение будет доступно для наблюдения везде, где Луна будет находиться над горизонтом, в том числе из Северной и Южной Америки, Антарктиды и Аляски. В России явление увидят, возможно, только на Дальнем Востоке и то если позволит погода – скорее всего, небо будет затянуто облаками.Второе затмение ожидается 9 апреля – это будет полное солнечное затмение. Это небесное явление сможет наблюдать вся Америка, как Северная, так и Южная. В России, увы, ничего не будет видно.- Это солнечное затмение примечательно своей продолжительностью. Если обычное солнечное затмение длится в среднем полторы-две минуты в полную фазу, то в этом году оно растянется на 4,5 минуты, - делится Лилия Миронова.18 сентября произойдет лунное затмение. Оно будет частным, то есть Луна слегка погрузится в тень Земли. Явление прекрасно будут видеть жители Южной и Северной Америки, в России же частное лунное затмение видно не будет.3 октября ожидается кольцеобразное солнечное затмение, которым насладятся в Антарктиде, но в основном в акватории Тихого океана. Нам это зрелище будет недоступно.- Будем ждать следующего года - в 2025 году все будет видно, - утешает земляков заведующая обсерваторией БГУ.- 2024 станет годом максимума солнечной активности. У Солнца есть свой цикл, он равен 11 годам. Каждые 11 лет активность то возрастает, то убывает. Максимум как раз будет в 2024 году. Вообще этого ждали в 2025, но уже сейчас Солнце очень активно. Нас будут ждать пятна на солнце, вспышки, корональные дыры - такая красотища! Но на Солнце надо смотреть только через фильтры. Наблюдение за ним без защиты глаз может привести к ожогу сетчатки, - предупреждает Лилия Миронова.Год максимума солнечной активности подарит нам возможность наслаждаться полярными сияниями.- Полярные сияния после вспышек на Солнце, корональных выбросов (мощные извержения в результате явлений в магнитном поле, которые порождают возмущения, проходящие через всю Солнечную систему и влияющие на искусственные спутники и магнитное поле Земли. – Прим. авт.) опускаются до 60-й широты. Все, что до 60-й широты, полыхает красивым фейерверком. Но у нас-то 51-я широта. Тем не менее иногда при крупных вспышках полярное сияние будет опускаться и до нас, - обнадеживает наша собеседница.Как же увидеть на небе полярное сияние? Лилия Миронова советует смотреть на север – туда, где расположена Большая Медведица.Помимо полярных сияний землян порадуют серебристые облака. Они будут видны на небе с мая по август. Необходимо всматриваться в небо в северном и северо-восточном направлении.- Серебристые облака - это льдинки на высоте 80 - 100 км от поверхности Земли. Как на такую высоту попала вода? Об этом до сих пор все спорят. Точного объяснения пока нет. Чем серебристые облака отличаются от обыкновенных, к примеру, перистых? Перистые находятся совсем низко, они закрывают звезды, а вот через серебристые облака все небо видно. Главное условие - погода должна быть ясной. Серебристые облака сияют как стразы Сваровски, - разъясняет Лилия Миронова.Иногда, в годы солнечной активности, серебристые облака могут быть и в сентябре.- Их никак нельзя спутать с обыкновенными, поскольку они выше. Во-вторых, через них видны звезды, а в-третьих, они серебрятся. Бывают перистые прозрачные облака, но такие облака на рассвете, когда поднимаются ближе к Солнцу, начинают чернеть. Ну а серебристые нет. Они как сверкали, так и будут сиять. Поэтому все внимание на север, на Большую Медведицу, - улыбается Лилия Васильевна.Наступающий 2024 год даст россиянам возможность увидеть невооруженным глазом две кометы, пролетающие мимо Земли.- Все ждут комет. Их давно-давно не было. Одна комета точно будет видна – это комета 12P Понса-Брукса. Она приближается к нам каждые 70 лет. В 2024 году приблизится к Солнцу 21 апреля 2024 года в созвездии Тельца. Комета очень огромная, яркая и будет видна невооруженным глазом. В последний раз она пролетала мимо Земли в 1954 году, но тогда не была видна невооруженным глазом. 21 апреля она приблизится к Солнцу на 116 млн км, но, в принципе, это меньше, чем расстояние от Солнца до Земли, от Солнца до Земли - 150 млн км. Сейчас хвоста у кометы нет и она выглядит как зеленоватый ватный комочек, - рассказывает Лилия Миронова.Еще одна комета под названием С/2023 A3 (Цучинжань, или Цзыцзиншань), открытая в феврале 2023 года, вновь попадет в поле зрения астрономов в середине октября 2024 года. Она достигнет яркости звезды Вега и будет хорошо видна невооруженным глазом.В вечерние часы после заката Солнца можно будет наблюдать за движением С/2023 A3 вплоть до середины ноября. Все это время, с октября по ноябрь, недавно открытую комету на ночном небосклоне нужно будет искать, ориентируясь на четыре созвездия: С/2023 A3 будет перемещаться из созвездия Девы в созвездие Змееносца через Весы и Змею.- Сейчас эта комета уже на небе в созвездии Весы. Но даже в свой телескоп я еще ее не вижу - она слабая, просто комочек. Сейчас до нее примерно 800 млн км и она уже видна. Представляете, какая огромная! – восхищается заведующая обсерваторией.Лилия Миронова говорит, что таких значимых больших комет не было последние 27 лет.- Многие уже называют ее Великой кометой. Если к Солнцу она подойдет 28 сентября на 58 млн км и если не расколется и сильно не растает, то 13 октября Великая комета подойдет к нам на расстоянии 71 млн километров. Она должна пережить сближение с Солнцем, - оптимистично говорит наша собеседница.В 2024 году все большие планеты будут хорошо видны. Так, отслеживать Меркурий, который расположен близко к Солнцу, можно будет на рассвете в январе, мае, сентябре и декабре. Особенно хорошо он будет просматриваться в сентябре. В утренних сумерках он будет как золотистая звездочка. В вечерних сумерках мы увидим эту планету в марте, июле, ноябре.Весь год на небе будет сиять Венера. Венера появляется на небосводе в три часа ночи, выходит и светит, пока ее не погасит своими лучами Солнце. Марс будет хорошо виден с июля по декабрь. Сейчас он прячется за Солнцем. В конце 2024 года он будет особенно ярким. А в январе 2025 года произойдет противостояние Марса и тогда она станет еще ярче. Юпитер сияет уже сейчас. Его можно наблюдать в начале года и в конце года, в середине года Юпитер зайдет за Солнце. Сатурн будет хорошо виден осенью, особенно в сентябре, в созвездии Водолея. Уран также хорошо будет виден осенью. Последняя планета солнечной системы Нептун порадует нас осенью в созвездии Рыб.- Но Уран и Нептун видны только в телескоп, - напоминает Лилия Миронова.Среди мощных звездопадов в 2024 году можно выделить Квадрантиды (4 января), Персеиды (12 августа) и Геминиды (15 декабря). В зависимости от метеорного потока их мощность в ночи может достигать пика 150 и более «падающих звезд» в час. При этом часть звездопадов, в том числе Лириды (23 апреля) и Леониды (15 ноября), совпадет с полнолунием, которое может ухудшить условия наблюдения.25 февраля ожидается микролуние, то есть самое маленькое полнолуние в году. Луна будет очень далеко от Земли, словно маленький пятачок.Осенью, 18 сентября и 17 октября, жители Земли также смогут увидеть суперлуния - моменты, когда полная Луна проходит самую близкую к Земле точку своей орбиты (перигей), из-за чего кажется крупнее, чем при прохождении апогея, самой далекой точки от нашей планеты. В момент второго суперлуния спутник Земли будет ближе, а значит, видимый диаметр Луны в этот день станет максимальным в 2024 году.4 января — Квадрантиды.9 февраля - Авригиды.22 апреля — Лириды.4 мая – Аквариды.28 июля – Кассиопеиды.13 августа — Персеиды.18 августа – к-Цигниды.8 октября — Дракониды (ZHR~5, всплески до ZHR~100-400) - около первой четверти (10.10.2024).17 ноября — Леониды.Фото: «Номер один», предоставлено Л.В. Мироновой