Общество 01.01.2024 в 15:40

Жители Улан-Удэ встретили Новый год массовым запуском фейерверков

В Бурятии рынок пиротехники восстановился после прошлогоднего падения
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Текст: Иван Иванов
Жители Улан-Удэ встретили Новый год массовым запуском фейерверков
Сегодня ночью небо столицы Бурятии раскрасилось цветными сполохами. Народ с энтузиазмом запустил в воздух тысячи фейерверков. Батареи салютов, римские свечи, петарды, ракеты, хлопушки и бенгальские огни – все это стало полноценным приложением к празднованию Нового года.

Как известно, рынок пиротехнических изделий напрямую зависит от погоды. Когда стоят 30-градусные морозы, население редко выходит из своих домов. Но в Бурятии конец декабря 2023 года был отмечен синоптиками как аномально теплый и жители массово высыпали 31 декабря на улицу, естественно, с пиротехникой. Ведь огненное представление у себя дома может обеспечить каждый.

Кроме того, на ситуацию повлияло и некоторое изменение общественных настроений.

- Рынок продаж пиротехнических изделий в Бурятии полностью восстановился после прошлогодней сильной просадки, вызванной запретами на проведение официальных фейерверков во многих регионах страны в связи с СВО, - говорит гендиректор улан-удэнской пиротехнической компании «Карнавал» Дмитрий Родионов. – Кроме того, в прошлом году во многих регионах, в связи с известными событиями, на настроения потребителей пиротехнической продукции повлияла и неопределенность в связи с частичной мобилизацией. А также экономические сложности 2022 года. Однако благодаря действиям экономического блока кабинета министров РФ, правительства Бурятии, доходы части населения выросли, что сказалось на некотором оживлении розничных продаж.

Также на рынок повлиял и эффект низкой базы и общее желание общества к возврату к прежним нехитрым радостям. Хлеба и зрелищ – эти принципы остаются актуальными с незапамятных времен.

- Пиротехника, салюты и фейерверки - неотъемлемая часть волшебного праздника Нового года – светлого, сказочного, всеми любимого события, - продолжает директор «Карнавала». – И встреча Нового года, и яркие зрелищные мероприятия всегда были и будут оставаться символом добрых начинаний, светлых надежд и ярких перемен к лучшему!

Между тем, по данным «Номер один», жители Бурятии отметили некоторое подорожание пиротехнической продукции. Однако это не слишком повлияло на результаты сезона.

- Рынок пиротехнических изделий подвержен росту себестоимости из-за высокой доли импортной составляющей, ведь свыше 90% пиротехники в мире производится на китайских фабриках, соответственно, подорожание продукции действительно было, но оно произошло в 2022 году, когда вырос курса юаня по отношению к рублю, - продолжает директор «Карнавала».-  В России также есть производство пиротехники, но оно пока еще составляет небольшую часть продаж.

Поэтому многое сегодня зависит от состояния дел в Китае, где за последние годы очень сильно выросла заработная плата работников, что увеличило издержки китайских фабрик. Также добавило сложностей и проблемы с логистикой по импортным поставкам.

Тем не менее, некоторое увеличение цен если и было, то более-менее плавным, поскольку российские импортеры, поставляющие продукцию под брэндами «Maxsem», «Русская пиротехника», «Сибирская пиротехника» и др., взяли на себя значительную часть издержек, чтобы не допустить резкого роста цен в 2023 году.

Добавим, что специалисты рекомендуют приобретать пиротехнику в специализированных магазинах и торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Дело в том, что в Улан-Удэ в декабре прошлого года пиротехнической продукцией начали торговать с машин, с рук, по «доставке онлайн» фирмы-однодневки. А порой и случайные игроки, которые поставляют сомнительную с точки зрения безопасности продукцию. При этом подобная продажа противозаконна.

В МЧС Бурятии также отмечают, что реализация пиротехнической продукции разрешена только в специализированных стационарных торговых точках, расположенных вне жилых помещений.

При этом для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. Поскольку неправильное применение, в том числе запуск фейерверков ближе 25 метров от людей, домов, деревьев, несет в себе риски для здоровья.

- Огненные шоу требуют ответственного и внимательного отношения к пиротехнической продукции, - отметили в ведомстве.

Фото: «Номер один»
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