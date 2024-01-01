Общество 01.01.2024 в 16:22

В Улан-Баторе 5 тысяч туристов встретили первый в новом году восход солнца

Для этого их довезли до восточной части столицы Монголии на поезде
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Баторе 5 тысяч туристов встретили первый в новом году восход солнца
Как сообщило агентство «Монцамэ», двадцать лет назад АО «Улаанбаатарская железная дорога» (УБЖД) организовала первую новогоднюю поездку на двух вагонах, чтобы встретить восход солнца в первый день нового года.

На этот раз 20-й новогодний тур для встречи восхода солнца был организован поездом, состоящим из 21 вагона. По-мнению монгольских буддистов, встреча рассвета позволяет помолиться и загадать желание на Новый год, которое обязательно сбудется.

Год за годом количество иностранных и отечественных путешественников, принимающих участие в этой поездке, увеличивается, и это одно из специальных мероприятий, направленных на популяризацию зимнего туризма.

В этот раз в пригородном районе столицы Багахангай около 5000 человек и 1000 транспортных средств со всей страны собрались, чтобы встретить первый новый день 2024 года.

Фото: «Номер один»
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