В Улан-Баторе 5 тысяч туристов встретили первый в новом году восход солнца

Как сообщило агентство «Монцамэ», двадцать лет назад АО «Улаанбаатарская железная дорога» (УБЖД) организовала первую новогоднюю поездку на двух вагонах, чтобы встретить восход солнца в первый день нового года.На этот раз 20-й новогодний тур для встречи восхода солнца был организован поездом, состоящим из 21 вагона. По-мнению монгольских буддистов, встреча рассвета позволяет помолиться и загадать желание на Новый год, которое обязательно сбудется.Год за годом количество иностранных и отечественных путешественников, принимающих участие в этой поездке, увеличивается, и это одно из специальных мероприятий, направленных на популяризацию зимнего туризма.В этот раз в пригородном районе столицы Багахангай около 5000 человек и 1000 транспортных средств со всей страны собрались, чтобы встретить первый новый день 2024 года.Фото: «Номер один»