Общество 02.01.2024 в 09:43
В Улан-Удэ незнакомка оставила подарки на Новый год для детей в больнице
Женщина пожелала не называть свое имя
Текст: Евгения Гармаева
Врачи ДРКБ рассказали, перед новогодней ночью к ним в приемно-диагностическое отделение зашла женщина, пожелавшая не называть свое имя. На экстренном посту она оставила 10 новогодних подарков.
Доктора поздравляют жителей с Новым годом.
«Она просила передать детям, которым придется лечь в стационар 1 января, чтобы они не огорчались и у них было отличное настроение! Что и выполнила с радостью дежурная смена. Спасибо!»
- рассказали врачи.
Фото: ДРКБ