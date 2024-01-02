Общество 02.01.2024 в 09:43

В Улан-Удэ незнакомка оставила подарки на Новый год для детей в больнице

Женщина пожелала не называть свое имя
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ незнакомка оставила подарки на Новый год для детей в больнице

Врачи ДРКБ рассказали, перед новогодней ночью к ним в приемно-диагностическое отделение зашла женщина, пожелавшая не называть свое имя. На экстренном посту она оставила 10 новогодних подарков.

«Она просила передать детям, которым придется лечь в стационар 1 января, чтобы они не огорчались и у них было отличное настроение! Что и выполнила с радостью дежурная смена. Спасибо!»

 - рассказали врачи.

Доктора поздравляют жителей с Новым годом.


Фото: ДРКБ 
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