В Улан-Удэ незнакомка оставила подарки на Новый год для детей в больнице

Врачи ДРКБ рассказали, перед новогодней ночью к ним в приемно-диагностическое отделение зашла женщина, пожелавшая не называть свое имя. На экстренном посту она оставила 10 новогодних подарков.

«Она просила передать детям, которым придется лечь в стационар 1 января, чтобы они не огорчались и у них было отличное настроение! Что и выполнила с радостью дежурная смена. Спасибо!»

- рассказали врачи.

Доктора поздравляют жителей с Новым годом.