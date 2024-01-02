Общество 02.01.2024 в 10:35

В Улан-Удэ гуляющих пристыдили за выброшенный на улицах картон от салютов

«Вам в кайф, когда за вами дворники-пенсионеры убирают?» - сетуют жители
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ гуляющих пристыдили за выброшенный на улицах картон от салютов

В столице Бурятии после праздников в сообществе «Аноним 03» появилось гневное сообщение от жителя.

«А теперь на злобу дня. Обращаюсь ко всем индивидам, которые оставляют салюты на улице.
Скажите, вам в кайф когда за вами дворники-пенсионеры убирают? Или вы решили новый вид сельскохозяйственной культуры вывести? [Зачем] оставляете-то? Дворники ведь потом выходят и горбы себе набивают из-за того, что вам стало лень пройти несколько метров до урны и выбросить эту несчастную картонную болванку. Поражаюсь потребительскому отношению некоторых горожан к окружающей среде и рабочему персоналу. Как говорится - как Новый год встретишь, так его и проведёшь. С мусором»

 - высказался житель.
Пост набрал 11 тысяч просмотров всего за пару часов. Многие согласились с автором в комментариях.

«Я вообще против всяких фейерверков! Сколько трагедий случается из-за них, а всё равно не запрещают!» - пишет горожанка.

«И это факт. После новогодней ночи, люди полюбовались, пожелали друг другу счастья и ушли счастливые, оставив весь мусор на улице» - пишут там же.



Фото: Аноним 03

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салют мусор Новый год

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