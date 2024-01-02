В Улан-Удэ жители пожаловались на качество льда на главном катке города

В сообществе «Аноним 03» появился видеоролик от местной жительницы, снятый на катке Центрального стадиона Улан-Удэ. На кадрах видно, что в нескольких местах каток усеян крупными трещинами, ямами.

«Это просто безобразие! Это по всему катку, я не знаю, кто здесь катался, но о других людях явно сотрудники не позаботились. Люди падают»,

- говорит девушка.



К слову, на видео заметно, что на катке также лежит пласт снега. Многие горожане присоединились к возмущению девушки.

«Лёд – ужас, за такую сумму кататься, чтоб ноги переломать» - пишут жители.

«Помпезно и с фанфарами открыли, грамоты и премии получили, а потом на всё забили. Катайтесь, отдыхайте люди», - иронизируют в комментариях.

«На дорогах зато идеальный лед» - шутят там же









Фото: скриншот из видео