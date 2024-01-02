В соседней Иркутской области в Новый год родились 13 детей

13 жительниц Иркутской области стали мамами в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«У 13 жительниц нашего региона двойной праздник. В эту ночь они стали мамами. Некоторые, кстати, не в первый раз. Собственно, у Елены, которая родила первого в Новом году жителя области, это – второй ребенок. Малыш появился на свет спустя буквально 15 минут после боя курантов. Мальчика назвали Григорий. А спустя буквально полчаса здесь же, в городском перинатальном центре, родилась малышка Кира. Одним из первых в новогоднюю ночь этот мир увидел и крепыш Дима. Он появился на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. А вообще здесь родились 3 мальчика»,

- отметил он.



Кроме того, малыши родились в Братском перинатальном центре, Ангарской городской больнице, Областной больнице №2, Иркутской МСЧ ИАПО, Шелеховской и Усть-Кутской районных больницах.

«Я хочу от всей души поздравить все семьи с рождением детей, это прекрасный старт Года семьи в нашем регионе. Желаю маленьким жителям области и их мамам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго» - добавил губернатор.





Фото: Номер один