Общество 02.01.2024 в 15:56

В Бурятии с Новым годом поздравляют семьи погибших военнослужащих

Главы районов вручили подарки их мамам, вдовам и детям
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии с Новым годом поздравляют семьи погибших военнослужащих

В праздничные новогодние дни теплые слова поздравлений и поддержка особенно нужны семьям и близким наших земляков - военнослужащих, сообщают в пресс-службе правительства РБ.

Так, глава Тункинского района, Чингис Маншеев, порадовал детей из подопечной семьи новогодними подарками. Ранее в рамках проекта «Брат отца» он взял под свою опеку семью погибшего в ходе сво бойца Сергея Дабаевича Хармакшанова, у которого осталось пятеро детей. В преддверии Нового года глава района навестил семью и поздравил с праздником.

В Иволгинском районе посланник Деда Мороза России (Сергей Николаевич Рычков), который прибыл в Бурятию из Великого Устюга, и глава района Николай Емонаков поздравили с праздниками семьи военнослужащих, мобилизованных в зону СВО и погибших.

Также в Иволгинском районе в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» партии «Единая Россия» глава района Николай Емонаков вместе с председателем районного Совета ветеранов Валентиной Астраханцевой поздравили участников Великой Отечественной войны, почётных граждан района, малолетнего узника фашизма с наступающим Новым годом и вручили праздничные подарки.

Ветераны из Тарбагатайского отделения "Боевого братства" Бурятии и Дед Мороз поздравили с Новым годом родственников бойцов, погибших в ходе СВО, и активных участников волонтёрской группы "Теплые сердца".

Волонтерский отряд "Звёздочки добра" детского сада «Колосок» Тарбагатайского район также приготовили сладкие подарки детям, чьи папы выполняли и выполняют свой долг в специальной военной операции. Дед Мороз и Снегурочка посетили детей и подарили им новогоднее настроение.

В Кяхтинском районе также присоединились к акции и подготовили праздничное новогоднее мероприятие с вручением подарков детям наших Героев, военнослужащих 147 инженерно-саперного полка, отдавших жизнь за мирное небо надо головой, за наше Отечество. Для детей была организована праздничная программа.

Глава Баунтовского района Николай Ковалёв с коллегами поздравили с Новым Годом мам и вдов наших земляков, погибших в зоне специальной военной операции, и вручили подарки.

Также в Баунтовском районе отдел социальной защиты населения совместно с работниками районного Дома культуры вручили новогодние подарки детям участников СВО и детям с особенностями в развитии.



Фото: Номер один

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