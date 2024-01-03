Общество 03.01.2024 в 12:43

В Улан-Удэ ёлка едва не сожгла квартиру

Искусственная новогодняя красавица загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ ёлка едва не сожгла квартиру
В Улан-Удэ вечером 2 января на телефон пожарной охраны поступила информация о задымлении в одной из квартир по улице Кабанской в Советском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Сотрудниками МЧС России с верхних этажей был спасен 21 человек, в том числе двое детей. Очаг ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.

В результате пожара сгорела искусственная елка. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС
Теги
инцидент пожар ека

Все новости

В Улан-Удэ ёлка едва не сожгла квартиру
03.01.2024 в 12:43
В Улан-Удэ детская «ватрушка» врезалась в «Тойота Лэнд Крузер»
03.01.2024 в 11:14
Рок-группа The Hu получила «золотой сертификат» от RIAA
03.01.2024 в 09:55
Бурятия успешно отбилась от атак инфекций и паразитов
03.01.2024 в 07:11
В Бурятии с Новым годом поздравляют семьи погибших военнослужащих
02.01.2024 в 15:56
В Улан-Удэ дебютирует самая молодая футбольная команда мира
02.01.2024 в 15:40
В соседней Иркутской области в Новый год родились 13 детей
02.01.2024 в 13:30
В Улан-Удэ жители пожаловались на качество льда на главном катке города
02.01.2024 в 10:56
В Улан-Удэ гуляющих пристыдили за выброшенный на улицах картон от салютов
02.01.2024 в 10:35
В Бурятии рассказали, кто помогает актерам во время новогодних спектаклей
02.01.2024 в 10:17
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 января

Читайте также
В Улан-Удэ детская «ватрушка» врезалась в «Тойота Лэнд Крузер»
В результате 13-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализирована
03.01.2024 в 11:14
Рок-группа The Hu получила «золотой сертификат» от RIAA
Композиция Wolf Totem продержалась в  чартах более двух лет и пяти месяцев, а песня Yuve Yuve Yu - 65 недель
03.01.2024 в 09:55
Бурятия успешно отбилась от атак инфекций и паразитов
В республике  в 2023 году в 1,5 раза снизилось число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний  
03.01.2024 в 07:11
В Бурятии с Новым годом поздравляют семьи погибших военнослужащих
Главы районов вручили подарки их мамам, вдовам и детям
02.01.2024 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru