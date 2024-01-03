В Улан-Удэ ёлка едва не сожгла квартиру

В Улан-Удэ вечером 2 января на телефон пожарной охраны поступила информация о задымлении в одной из квартир по улице Кабанской в Советском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Сотрудниками МЧС России с верхних этажей был спасен 21 человек, в том числе двое детей. Очаг ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.В результате пожара сгорела искусственная елка. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.Фото: МЧС