Общество 03.01.2024 в 12:43
В Улан-Удэ ёлка едва не сожгла квартиру
Искусственная новогодняя красавица загорелась из-за аварийного режима работы электрооборудования
Текст: Номер один
В Улан-Удэ вечером 2 января на телефон пожарной охраны поступила информация о задымлении в одной из квартир по улице Кабанской в Советском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Сотрудниками МЧС России с верхних этажей был спасен 21 человек, в том числе двое детей. Очаг ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.
В результате пожара сгорела искусственная елка. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС
К моменту прибытия пожарных расчетов наблюдалось сильное задымление в первом подъезде. Сотрудниками МЧС России с верхних этажей был спасен 21 человек, в том числе двое детей. Очаг ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет.
В результате пожара сгорела искусственная елка. Предварительная причина - аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС