Общество 03.01.2024 в 14:45
Для села – событие, для туриста радость
В Бурятии объявлен конкурс среди сельских муниципалитетов на лучшие событийные мероприятия
Текст: Номер один
В Бурятии объявлен конкурс на лучшие событийные мероприятия в сельской местности. В конкурсе могут принять участие все сельские муниципалитеты республики. Пять лучших событийных мероприятий в сельской местности получат субсидирование. Подать заявки для участия в конкурсе можно с 11 по 30 января в министерство туризма Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Сегодня важно развивать событийный туризм. Для гостей республики - это способ получить новые эмоции, познакомиться с культурой и традициями, для местных жителей - возможность заработать, привлечь внимание туристов к своему району. В этом году министерство туризма республики вновь проводит конкурс на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности», - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Напомним, это уже третий такой конкурс, благодаря которому в районах Бурятии появились такие тематические мероприятия, как гастрофестиваль «Боргойская баранина» в Джидинском районе, фестиваль «Черемухи на Чикое» в Кяхтинском районе, ярмарка урожая «Тарбагатайский хлебосол» в Тарбагатайском районе, событийные мероприятия «В гостях у Рыбича», «Посольский пирог» в Кабанском районе и др.
Так, например, «Тарбагатайский хлебосол» стал обладателем международной премии Russian Event Awards, заняв второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Мероприятие «Посольский пирог» стал победителем всероссийского конкурса PRO-туризм в номинации «Гастрономический туризм». Гастрофестиваль «Боргойская баранина» занял второе место в республиканской премии «Хрустальный валенок-2023» в номинации «Лучшее медиа-событие в сфере экономики и бизнеса».
Подать заявки можно с 11 января (с 08:30) по 30 января (до 17:30) по адресу: Министерство туризма Республики Бурятия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.7, Дом Правительства, здание №2, электронная почта: [email protected]. Подробности по телефонам: 8 (3012) 55-97-46, приемная - 8 (3012) 55-97-57, Отдел продвижения туристского продукта - 8 (3012) 21-27-14.
Фото: egov-buryatia.ru
«Сегодня важно развивать событийный туризм. Для гостей республики - это способ получить новые эмоции, познакомиться с культурой и традициями, для местных жителей - возможность заработать, привлечь внимание туристов к своему району. В этом году министерство туризма республики вновь проводит конкурс на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на лучшее событийное тематическое мероприятие в сельской местности», - отметил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Напомним, это уже третий такой конкурс, благодаря которому в районах Бурятии появились такие тематические мероприятия, как гастрофестиваль «Боргойская баранина» в Джидинском районе, фестиваль «Черемухи на Чикое» в Кяхтинском районе, ярмарка урожая «Тарбагатайский хлебосол» в Тарбагатайском районе, событийные мероприятия «В гостях у Рыбича», «Посольский пирог» в Кабанском районе и др.
Так, например, «Тарбагатайский хлебосол» стал обладателем международной премии Russian Event Awards, заняв второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Мероприятие «Посольский пирог» стал победителем всероссийского конкурса PRO-туризм в номинации «Гастрономический туризм». Гастрофестиваль «Боргойская баранина» занял второе место в республиканской премии «Хрустальный валенок-2023» в номинации «Лучшее медиа-событие в сфере экономики и бизнеса».
Подать заявки можно с 11 января (с 08:30) по 30 января (до 17:30) по адресу: Министерство туризма Республики Бурятия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д.7, Дом Правительства, здание №2, электронная почта: [email protected]. Подробности по телефонам: 8 (3012) 55-97-46, приемная - 8 (3012) 55-97-57, Отдел продвижения туристского продукта - 8 (3012) 21-27-14.
Фото: egov-buryatia.ru