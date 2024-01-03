Общество 03.01.2024 в 15:39

Руководитель СУ СКР поздравил дом-интернат «Журавушка» с Новым годом

Вячеслав Сухоруков принял участие в организованной для малышей «Елке желаний»
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Руководитель СУ СКР поздравил дом-интернат «Журавушка» с Новым годом
Коллективом дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» по сложившейся на протяжении нескольких лет традиции в преддверии новогодних праздников проводилась «Елка желаний».

Зеленая красавица, являющаяся символом исполнения зимних желаний, была установлена в одном из торговых центров и украшена открытками. В них дети писали о своих мечтах и пожеланиях. Каждый участник, выбрав любую открытку, мог исполнить загаданное и подарить малышам, оставшимся без попечения родителей, толику радости и веру в новогоднее волшебство.    

Сотрудники Следственного управления на протяжении многих лет активно участвуют в благотворительной деятельности и помогают подшефным социальным учреждениям, к которым относится детский дом «Журавушка». Руководитель Следственного управления Вячеслав Сухоруков, поддерживая ставшую традиционной акцию добра, принял участие в исполнении детских желаний.

На открытке, которая досталась руководителю управления с новогодней елки, оказалось письмо девочки, загадавшей получить на праздник музыкальную игрушку. Для ребенка тут же был приобретен увлекательный интерактивный музыкальный подарок. Еще одно желание мальчика из новогодней открытки с елки исполнил старший помощник руководителя следственного управления. Для ребенка была приобретена портативная аудиоколонка, благодаря которой мальчик сможет слушать любимую музыку.

Сотрудники со словами поздравлений и добрых пожеланий передали подарки работникам детского дома. Они пополнили коробку желаний, установленную возле елки, и затем в новогоднюю ночь были переданы малышам, для которых вновь свершилось волшебство любимого праздника.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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