Руководитель СУ СКР поздравил дом-интернат «Журавушка» с Новым годом

Коллективом дома-интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» по сложившейся на протяжении нескольких лет традиции в преддверии новогодних праздников проводилась «Елка желаний».Зеленая красавица, являющаяся символом исполнения зимних желаний, была установлена в одном из торговых центров и украшена открытками. В них дети писали о своих мечтах и пожеланиях. Каждый участник, выбрав любую открытку, мог исполнить загаданное и подарить малышам, оставшимся без попечения родителей, толику радости и веру в новогоднее волшебство.Сотрудники Следственного управления на протяжении многих лет активно участвуют в благотворительной деятельности и помогают подшефным социальным учреждениям, к которым относится детский дом «Журавушка». Руководитель Следственного управления Вячеслав Сухоруков, поддерживая ставшую традиционной акцию добра, принял участие в исполнении детских желаний.На открытке, которая досталась руководителю управления с новогодней елки, оказалось письмо девочки, загадавшей получить на праздник музыкальную игрушку. Для ребенка тут же был приобретен увлекательный интерактивный музыкальный подарок. Еще одно желание мальчика из новогодней открытки с елки исполнил старший помощник руководителя следственного управления. Для ребенка была приобретена портативная аудиоколонка, благодаря которой мальчик сможет слушать любимую музыку.Сотрудники со словами поздравлений и добрых пожеланий передали подарки работникам детского дома. Они пополнили коробку желаний, установленную возле елки, и затем в новогоднюю ночь были переданы малышам, для которых вновь свершилось волшебство любимого праздника.Фото: buryatia.sledcom.ru