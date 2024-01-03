Общество 03.01.2024 в 17:28
Всероссийская акция «Все на лед» прошла в Бурятии
В новогодние праздники в республике работают все спортивные объекты, проводятся Дни открытых дверей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня на катке Центрального стадиона прошла физкультурно-оздоровительная акция «Все на лед». В ней приняли участие учреждения здравоохранения, а также горожане и гости столицы Бурятии, сообщили в правительстве республики.
«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Очень здорово, что полезные привычки приходят к нам в жизнь, мы сегодня занимаемся спортом. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы жили долго и все у вас было хорошо», - поприветствовала участников акции зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Для посетителей были организованы показательные выступления юных фигуристов, мастер-класс от отделения хоккея Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, интерактив с участниками, викторина, весёлые старты, а также показательный мини-турнир по граунд гольфу под руководством представителей Федерации граунд гольфа республики.
Напомним, что благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии появляется все больше возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом.
Как отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, на новогодние праздники на территории республики работают все спортивные объекты, в республиканских спортивных организациях проводятся Дни открытых дверей и различные спортивные мероприятия.
Все желающие могут покататься на коньках на катках города Улан-Удэ:
• Каток массового проката «Центральный стадион РБ» на ул. Кирова, 1.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.
• Каток массового проката СШОР № 10, мкр. Заречный на ул. Кабанская, 50.
Режим работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00.
Выходной — понедельник.
• Каток массового проката в парке «Юбилейный» на ул. Жердева.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
• Каток без проката в парке «Кристальный» на ул. Радикальцева
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
• Ледовая арена «ICEметр» — ежедневно 4 сеанса.
Фото: egov-buryatia.ru
«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Очень здорово, что полезные привычки приходят к нам в жизнь, мы сегодня занимаемся спортом. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы жили долго и все у вас было хорошо», - поприветствовала участников акции зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Для посетителей были организованы показательные выступления юных фигуристов, мастер-класс от отделения хоккея Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, интерактив с участниками, викторина, весёлые старты, а также показательный мини-турнир по граунд гольфу под руководством представителей Федерации граунд гольфа республики.
Напомним, что благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии появляется все больше возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом.
Как отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, на новогодние праздники на территории республики работают все спортивные объекты, в республиканских спортивных организациях проводятся Дни открытых дверей и различные спортивные мероприятия.
Все желающие могут покататься на коньках на катках города Улан-Удэ:
• Каток массового проката «Центральный стадион РБ» на ул. Кирова, 1.
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.
• Каток массового проката СШОР № 10, мкр. Заречный на ул. Кабанская, 50.
Режим работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00.
Выходной — понедельник.
• Каток массового проката в парке «Юбилейный» на ул. Жердева.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
• Каток без проката в парке «Кристальный» на ул. Радикальцева
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
• Ледовая арена «ICEметр» — ежедневно 4 сеанса.
Фото: egov-buryatia.ru