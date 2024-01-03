Всероссийская акция «Все на лед» прошла в Бурятии

В Улан-Удэ сегодня на катке Центрального стадиона прошла физкультурно-оздоровительная акция «Все на лед». В ней приняли участие учреждения здравоохранения, а также горожане и гости столицы Бурятии, сообщили в правительстве республики.«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Очень здорово, что полезные привычки приходят к нам в жизнь, мы сегодня занимаемся спортом. Желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы вы жили долго и все у вас было хорошо», - поприветствовала участников акции зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.Для посетителей были организованы показательные выступления юных фигуристов, мастер-класс от отделения хоккея Республиканской спортивной школы олимпийского резерва, интерактив с участниками, викторина, весёлые старты, а также показательный мини-турнир по граунд гольфу под руководством представителей Федерации граунд гольфа республики.Напомним, что благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии появляется все больше возможностей для массовых занятий физкультурой и спортом.Как отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев, на новогодние праздники на территории республики работают все спортивные объекты, в республиканских спортивных организациях проводятся Дни открытых дверей и различные спортивные мероприятия.Все желающие могут покататься на коньках на катках города Улан-Удэ:• Каток массового проката «Центральный стадион РБ» на ул. Кирова, 1.Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.• Каток массового проката СШОР № 10, мкр. Заречный на ул. Кабанская, 50.Режим работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00.Выходной — понедельник.• Каток массового проката в парке «Юбилейный» на ул. Жердева.Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.• Каток без проката в парке «Кристальный» на ул. РадикальцеваРежим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.• Ледовая арена «ICEметр» — ежедневно 4 сеанса.Фото: egov-buryatia.ru