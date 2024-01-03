В Бурятию приходит большой футбол с приставкой «мини»

В столицу Бурятии начали прибывать гости – участники XVIII международного Кубка Улан-Удэ по мини-футболу, который пройдет с 4 по 8 января, сообщили в администрации столицы Бурятии.Самый дальний путь проделала команда из Белоруссии. Команду ФК «Минск» в аэропорту «Байкал» встречали по бурятским традициям гостеприимства – с хадаком и хлебом с солью. Делегацию команды возглавляет главный тренер сборной Белорусии и наставник ФК «Минск» Александр Черник.«Футбольный клуб «Минск» в этом сезоне стал самой молодой командой из 851 клуба (было изучено 53 мировые лиги) в рейтинге Международного центра спортивных исследований (CIES). Такое событие случилось в истории нашего клуба впервые за все годы существования мужской команды. В 2023 году почти весь основной состав «горожан» принимал участия в международных соревнования под эгидой УЕФА в составе молодежной и юношеских сборных Беларуси» - сообщает сайт клуба.В ФК «Минск» более 1000 человек - футболисты мужской и женской команд высшей лиги, юные игроки академии, тренеры, администрация.Футболисты из Китая также прилетели на «Кубок Улан-Удэ-2024». Сборная Маньчжурии (КНР) примет участие в международном турнире по мини-футболу. После торжественной встречи футболисты отправились отдыхать в гостиницу. Сегодня у них первая тренировка перед турниром.Команды из Китая участвуют в Кубке Улан-Удэ с 2015 года. Первыми в нашем турнире сыграла команда «Снежные волки».4 января Сборная Маньчжурии сыграет в ФСК с чемпионом «Кубка Улан-Удэ» 2021 года МФК "Сервико" (Иркутск).Напомним, в новогодние праздники – с 4-го по 8 января пройдет XVIII международный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В этом году рекордное количество участников - 20 команд. Матчи Кубка будет освещать известный комментатор Артем Роговский, который работает на матчах Суперлиги чемпионата России по мини-футболу. Смотрите все матчи турнира на сайте SportEfir.ru.Фото: ulan-ude-info.ru