Подразделения военной полиции ВВО переведены на усиленный режим работы

В период новогодних праздников свыше тысячи сотрудников военной полиции ежедневно ведут патрулирование территории военных городков, гарнизонов Восточного военного округа.Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка на территории военных гарнизонов округа, сообщает пресс-служба ВВО.Кроме того, во всех крупных воинских гарнизонах округа, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и крупных транспортных узлах организовано совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.Также на дорогах общего пользования на территории ВВО в усиленном режиме дежурят представители военной автоинспекции Восточного военного округа.Фото: ВВО