Жители Улан-Удэ продолжают разбирать собак из приюта

В паблике приюта «Ананда» опубликовали снимки десятков собак, которых забрали горожане. На фото попали как породистые животные, так и "дворняги", – питомцев срочно разбирают добровольцы, чтобы спасти от эвтаназии.













Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом. Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.

«Подопечные нашего приюта продолжают разъезжаться. Кто-то сразу по домам, кто-то на передержки. Спасибо всем, кто помогает, отправляет, забирает! Собак в приюте, остаётся ещё очень много и каждой из них нужен дом! Наш телефон: 89025623039», - написали на странице приюта «Ананда» В Контакте.









В комментариях люди радуются новым спасенным жизням и призывают присоединяться к добровольцам:

- Не бойтесь забирать собак из отлова. Это самые добрые и благодарные собаки из всех, кого я видела на своем жизненном пути.

- Счастливчики вытянули счастливый билет!

- Какая замечательная новость: Новый Год начинается с ЧУДЕСных событий! – пишут пользователи.