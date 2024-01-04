Общество 04.01.2024 в 09:38

Жители Улан-Удэ продолжают разбирать собак из приюта

Однако большое число животных все еще ждут своих хозяев
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ продолжают разбирать собак из приюта

В паблике приюта «Ананда» опубликовали снимки десятков собак, которых забрали горожане. На фото попали как породистые животные, так и "дворняги", – питомцев срочно разбирают добровольцы, чтобы спасти от эвтаназии. 

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Напомним, в Бурятии будут усыплять бездомных собак, такое решение утвердили на сессии Народного Хурала. Как отметил на сессии начальник Управления ветеринарии Амгалан Дармаев, действующий до недавних пор метод ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) все же опасен, так как после всех мероприятий животные вновь попадают на улицу, а затем сбиваются в стаи и могут представлять угрозу для человека. Он отметил, что за последние годы в республике зарегистрированы шесть резонансных случаев нападения, 4 из которых окончились летальным исходом. Максимальный срок, который собака сможет провести в пункте временного содержания, составит 30 дней. После этого невостребованные животные, а также собаки, причинившие вред жизни или здоровью человека, имеющие неизлечимые или опасные заболевания, травмы, подвергнутся процедуре безболезненной эвтаназии.

 «Подопечные нашего приюта продолжают разъезжаться. Кто-то сразу по домам, кто-то на передержки. Спасибо всем, кто помогает, отправляет, забирает! Собак в приюте, остаётся ещё очень много и каждой из них нужен дом! Наш телефон: 89025623039», - написали на странице приюта «Ананда» В Контакте.

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 В комментариях люди радуются новым спасенным жизням и призывают присоединяться к добровольцам: 

 - Не бойтесь забирать собак из отлова. Это самые добрые и благодарные собаки из всех, кого я видела на своем жизненном пути.

 - Счастливчики вытянули счастливый билет!

 - Какая замечательная новость: Новый Год начинается с ЧУДЕСных событий! – пишут пользователи.

 

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