Бойцы поблагодарили за помощь четырехлетнего мальчика из Бурятии

Когда Родина в опасности, настоящие мужчины всегда впереди! Среди добровольцев, помогающих фронту сегодня есть не только взрослые, но и дети. Так получился настоящий семейный волонтерский подряд у отца и сына Воротниковых, - сообщают в ОНФ по Бурятии.- Добрыне всего 4 года, но он уже активно включился в общественную работу. Его отец, Николай Воротников, участник СВО, член регионального штаба Народного Фронта, вместе с товарищами организовал работу по сбору гуманитарного груза, по подготовке и его отправке на фронт. Благодаря этой работе нашим ребятам на СВО уходят машины, - рассказывают общественники.По словам Николая, маленький Добрыня постоянно помогает отцу – с ранних лет приучен к уборке помещения, даже разгружает сам легкие посылки. Всё это каждый день после детского садика и по выходным. Растет настоящим помощником и патриотом.

А недавно бойцы по аудиосвязи поблагодарили юного добровольца за помощь и пожелали всегда быть верным своей семье и отечеству. В ответ малыш заявил: «Победа будет за нами!»