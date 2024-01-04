Общество 04.01.2024 в 09:52

Бойцы поблагодарили за помощь четырехлетнего мальчика из Бурятии

Маленький Добрыня помогает отцу отправлять на фронт гуманитарный груз
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Текст: Ольга Лазарева
Бойцы поблагодарили за помощь четырехлетнего мальчика из Бурятии
Когда Родина в опасности, настоящие мужчины всегда впереди! Среди добровольцев, помогающих фронту сегодня есть не только взрослые, но и дети. Так получился настоящий семейный волонтерский подряд у отца и сына Воротниковых, - сообщают в ОНФ по Бурятии. 

- Добрыне всего 4 года, но он уже активно включился в общественную работу. Его отец, Николай Воротников, участник СВО, член регионального штаба Народного Фронта, вместе с товарищами организовал работу по сбору гуманитарного груза, по подготовке и его отправке на фронт. Благодаря этой работе нашим ребятам на СВО уходят машины, - рассказывают общественники. 

По словам Николая, маленький Добрыня постоянно помогает отцу – с ранних лет приучен к уборке помещения, даже разгружает сам легкие посылки. Всё это каждый день после детского садика и по выходным. Растет настоящим помощником и патриотом. 

А недавно бойцы по аудиосвязи поблагодарили юного добровольца за помощь и пожелали всегда быть верным своей семье и отечеству. В ответ малыш заявил: «Победа будет за нами!»


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