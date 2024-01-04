Военнослужащего из Бурятии освободили из плена

"Долгий путь домой завершился. В числе 248 освобождённых сегодня военнопленных - мой земляк Ухинов Эрдэни Баторович", сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.- Полтора года надежд и переживаний закончились успешно. Огромные слова благодарности моему коллеге, депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву, а также Минобороны России, ФСБ России и всем причастным к совершению долгожданной процедуры обмена, - написал политик.Также он опубликовал видео, на котором десятки бойцов садятся в автобус.«Спасибо президенту России, министерству обороны! Спасибо вам, что обменяли. Настроение огонь. Сейчас покушаем и уже дома, а это самое главное!» - отмечают бывшие военнопленные.«Так закончились полтора года переживаний, слез и отчаяния», - написала на своей странице В Контакте уполномоченная по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.

«Сегодня в 0.04 мама пленного военнослужащего сообщила мне, что сына обменяли, он позвонил ей сам и сообщил. Летом 2022 года мама бойца пришла ко мне на прием и сообщила, что на неё вышли представители Международного красного Креста и сообщили, что сын в плену.



С своей стороны я обратилась в Минобороны и Уполномоченному по правам человека РФ, был установлен официальный статус пленного. 1,5 года он находился в СИЗО под Киевом и все это время мы с его мамой были на связи - это переживания, слезы отчаяния, вместе с руководством 5 Гвардейской танковой бригадой поддерживали её.



Несколько раз мы видели его интервью в новостных сюжетах на украинском телевидении, но в список на обмен его не включали. Неоднократно приходилось обращаться в Минобороны с просьбой о включении в списки. И вот сегодня мама наконец-то услышала голос своего сына. Ждем информацию и списки, надеюсь, что это не единственный военнослужащий из Бурятии, которого обменяли. Всем добра, терпения и веры!» - отметила Юлия Жамбалова.

Фото: скриншот видео