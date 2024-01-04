Общество 04.01.2024 в 10:10

Военнослужащего из Бурятии освободили из плена

Произошла процедура обмена
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Текст: Ольга Лазарева
Военнослужащего из Бурятии освободили из плена
"Долгий путь домой завершился. В числе 248 освобождённых сегодня военнопленных - мой земляк Ухинов Эрдэни Баторович", сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.

- Полтора года надежд и переживаний закончились успешно. Огромные слова благодарности моему коллеге, депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву, а также Минобороны России, ФСБ России и всем причастным к совершению долгожданной процедуры обмена, - написал политик. 

Также он опубликовал видео, на котором десятки бойцов садятся в автобус. 

«Спасибо президенту России, министерству обороны! Спасибо вам, что обменяли.  Настроение огонь. Сейчас покушаем и уже дома, а это самое главное!» - отмечают бывшие военнопленные. 

«Так закончились полтора года переживаний, слез и отчаяния», - написала на своей странице В Контакте уполномоченная по правам человека в РБ Юлия Жамбалова.  

«Сегодня в 0.04 мама пленного военнослужащего сообщила мне, что сына обменяли, он позвонил ей сам и сообщил. Летом 2022 года мама бойца пришла ко мне на прием и сообщила, что на неё вышли представители Международного красного Креста и сообщили, что сын в плену.

С своей стороны я обратилась в Минобороны и Уполномоченному по правам человека РФ, был установлен официальный статус пленного. 1,5 года он находился в СИЗО под Киевом и все это время мы с его мамой были на связи - это переживания, слезы отчаяния, вместе с руководством 5 Гвардейской танковой бригадой поддерживали её.

Несколько раз мы видели его интервью в новостных сюжетах на украинском телевидении, но в список на обмен его не включали. Неоднократно приходилось обращаться в Минобороны с просьбой о включении в списки. И вот сегодня мама наконец-то услышала голос своего сына. Ждем информацию и списки, надеюсь, что это не единственный военнослужащий из Бурятии, которого обменяли. Всем добра, терпения и веры!» - отметила Юлия Жамбалова. 

Фото: скриншот видео
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