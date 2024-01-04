Общество 04.01.2024 в 11:26

В Бурятии диких животных угостили блюдом из зерна в форме дракона

Кабанам и лосям наполнили кормушки, чтобы им было легче перенести зиму
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии диких животных угостили блюдом из зерна в форме дракона

Новогодний праздник пришел в том числе и к диким животным. Госинспекторы Прибайкальского заказника Виталий Тутаев и Сергей Шангин заполнили кормушки для диких зверей.

«Блюдо из зерна оформили в форме дракона. Все, чтобы диким животным - кабанам, лосям, изюбрям и прочим было легче перенести зиму. Биотехнические мероприятия включают в себя следующие виды работ: обустройство и обновление искусственных солонцов, кормушек для поддержки биоразнообразия. В этом году дикие животные в ООПТ регионального значения - заказниках полакомились на 50 тонн овса и соли", - сообщает Прибайкалье-инфо.24/7

Фото: скриншот

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