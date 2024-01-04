Общество 04.01.2024 в 15:55

Из плена вернулись еще двое военнослужащих из Бурятии

Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
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Текст: Ольга Лазарева
Из плена вернулись еще двое военнослужащих из Бурятии
"Из украинского плена по обмену вернулись ещё два наших земляка Бурдуковский Артур Александрович и Гатаулин Денис Марсович. Спасибо всем, кто занимается возвратом наших ребят!" – написал сегодня в соцсетях глава республики Алексей Цыденов. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в общей сложности освобождены 248 военнопленных, из них наш земляк – Эрдэни Ухинов. 

"Долгий путь домой завершился. В числе 248 освобождённых сегодня военнопленных - мой земляк Ухинов Эрдэни Баторович", сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.

- Полтора года надежд и переживаний закончились успешно. Огромные слова благодарности моему коллеге, депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву, а также Минобороны России, ФСБ России и всем причастным к совершению долгожданной процедуры обмена, - написал политик. 

Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал видео, на котором видно, как десятки бойцов садятся в автобус. 

«Спасибо президенту России, министерству обороны! Спасибо вам, что обменяли.  Настроение огонь. Сейчас покушаем и уже дома, а это самое главное!» - сказали бывшие военнопленные. 
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