Общество 04.01.2024 в 15:55
Из плена вернулись еще двое военнослужащих из Бурятии
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Текст: Ольга Лазарева
"Из украинского плена по обмену вернулись ещё два наших земляка Бурдуковский Артур Александрович и Гатаулин Денис Марсович. Спасибо всем, кто занимается возвратом наших ребят!" – написал сегодня в соцсетях глава республики Алексей Цыденов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в общей сложности освобождены 248 военнопленных, из них наш земляк – Эрдэни Ухинов.
"Долгий путь домой завершился. В числе 248 освобождённых сегодня военнопленных - мой земляк Ухинов Эрдэни Баторович", сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.
- Полтора года надежд и переживаний закончились успешно. Огромные слова благодарности моему коллеге, депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву, а также Минобороны России, ФСБ России и всем причастным к совершению долгожданной процедуры обмена, - написал политик.
Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал видео, на котором видно, как десятки бойцов садятся в автобус.
«Спасибо президенту России, министерству обороны! Спасибо вам, что обменяли. Настроение огонь. Сейчас покушаем и уже дома, а это самое главное!» - сказали бывшие военнопленные.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в общей сложности освобождены 248 военнопленных, из них наш земляк – Эрдэни Ухинов.
"Долгий путь домой завершился. В числе 248 освобождённых сегодня военнопленных - мой земляк Ухинов Эрдэни Баторович", сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов.
- Полтора года надежд и переживаний закончились успешно. Огромные слова благодарности моему коллеге, депутату Государственной Думы Шамсаилу Саралиеву, а также Минобороны России, ФСБ России и всем причастным к совершению долгожданной процедуры обмена, - написал политик.
Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал видео, на котором видно, как десятки бойцов садятся в автобус.
«Спасибо президенту России, министерству обороны! Спасибо вам, что обменяли. Настроение огонь. Сейчас покушаем и уже дома, а это самое главное!» - сказали бывшие военнопленные.
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