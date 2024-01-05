В селе Бурятии отгрейдировали дорогу прямо по снегу
В Бичуре отремонтировали дорогу, не дожидаясь тепла
Как сообщает отделение ОНФ в Бурятии, в селе Бичура Бичурского района несколько дней назад провели ремонт дороги по ул. Кирова.
«Жители в недоумении: гравий крупной фракции и песок катком ровняли на снег, который весной растает и превратит улицу в грязевое месиво. Сами работы проводились без предупреждающих знаков, ограждения и информационных щитов. Ни об удобстве, ни о безопасности движения здесь даже не задумались», - сообщают активисты.
Отделение ОНФ обратилось в прокуратуру и попросило оценить ремонтные работы, а также в случае подтверждения нарушений, привлечь виновных к ответственности.
Фото: скриншот из видео ОНФ