В селах Бурятии борются с разливающимися реками

В селе Толтой Тункинского района разливается река. Выход воды на поверхность заметили в 30 метрах от жилого дома и подстанции.

- Начались подготовительные работы по предотвращению подтопления подстанции и жилого дома. Будет отсыпано от двух и более КамАЗов гравия, в зависимости от ситуации, - рассказал глава села Шултым Зомонов.

По его словам, создана комиссия, которая будет ежедневно выезжать на место и оценивать угрозу подтопления. В составе комиссии – представители администрации района, ГО и ЧС и энергетики «Россетей», сообщается в группе «Тунка-инфо».

Похожая ситуация наблюдается и в селе Старая Брянь Зиграевского района. Там борьба с наледью ведется уже второй день. Вчера, 4 января, отсыпали один двор по ул. Заречная – на отсыпку ушло 100 тонн гравия. В работах задействованы семь человек и четыре единицы техники.





- Осуществляется ежедневный мониторинг. 5 января работы будут продолжены, - сообщают в группе «Заиграево-инфо.24/7».





Фото: "Тунка-инфо" и "Заиграево-инфо. 24/7"