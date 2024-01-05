Общество 05.01.2024 в 12:54

В Бурятии с начала года более 100 водителей попались в нетрезвом виде

18 из них сели за руль пьяными уже второй раз

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Текст: "Номер один"
В Бурятии с начала года более 100 водителей попались в нетрезвом виде

За первые четыре дня новогодних каникул сотрудники ГИБДД Бурятии задержали 105 пьяных водителей.

- Из них 69 нарушителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), а 18 отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 18 граждан задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года, что является уголовно наказуемым деянием, - сообщают в Госавтоинспекции.

Информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо будучи лишёнными прав, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999 или 102, а также через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.


Фото: "Номер один"

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