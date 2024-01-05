Застройщик в Бурятии оштрафован на 2,4 миллиона за срыв строительства домов

Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила, как выполняется переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Селенгинского района. Проверка окончилась привлечением подрядчика к административной ответственности за нарушение срока исполнения контракта.

- В рамках мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда казенное учреждение администрации Гусиноозерска заключило муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительство трех многоквартирных домов. Строительство должно быть завершено до конца октября 2023 г. Однако организация-подрядчик работы в предусмотренный срок не выполнила, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель фирмы привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд оштрафовал нерадивого подрядчика на 2,4 млн рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

В строящихся домах 94 квартиры общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Туда планируется переселить более 200 граждан с 4,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года

Общая сумма контракта на разработку проектной документации и строительство трёх трёхэтажных домов составила около 400 млн рублей.

То, что дома не успеют ввести в эксплуатацию к намеченному сроку стало понятно еще осенью.





Фото: прокуратура Бурятии