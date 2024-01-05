Общество 05.01.2024 в 13:24

Застройщик в Бурятии оштрафован на 2,4 миллиона за срыв строительства домов

В Гусиноозерске строительная фирма не достроила дома к оговоренному в контракте сроку

A- A+
Текст: "Номер один"
Застройщик в Бурятии оштрафован на 2,4 миллиона за срыв строительства домов

Гусиноозерская межрайонная прокуратура проверила, как выполняется переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Селенгинского района. Проверка окончилась привлечением подрядчика к административной ответственности за нарушение срока исполнения контракта.

- В рамках мероприятий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда казенное учреждение администрации Гусиноозерска заключило муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации и строительство трех многоквартирных домов. Строительство должно быть завершено до конца октября 2023 г. Однако организация-подрядчик работы в предусмотренный срок не выполнила, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Руководитель фирмы привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд оштрафовал нерадивого подрядчика на 2,4 млн рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.

В строящихся домах 94 квартиры общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Туда планируется переселить более 200 граждан с 4,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года

Общая сумма контракта на разработку проектной документации и строительство трёх трёхэтажных домов составила около 400 млн рублей.

То, что дома не успеют ввести в эксплуатацию к намеченному сроку стало понятно еще осенью.


Фото: прокуратура Бурятии

Теги
строительство аварийное жилье переселение прокуратура штрафы застройщик

Все новости

В Бурятии две женщины работали у предпринимателя за гроши
05.01.2024 в 13:34
Застройщик в Бурятии оштрафован на 2,4 миллиона за срыв строительства домов
05.01.2024 в 13:24
В Бурятии с начала года более 100 водителей попались в нетрезвом виде
05.01.2024 в 12:54
Житель Бурятии пострадал во время пожара
05.01.2024 в 10:46
В селах Бурятии борются с разливающимися реками
05.01.2024 в 10:27
В селе Бурятии отгрейдировали дорогу прямо по снегу
05.01.2024 в 09:53
В Бурятии собрано уже более 12 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина
04.01.2024 в 16:53
Из плена вернулись еще двое военнослужащих из Бурятии
04.01.2024 в 15:55
Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Баргузинском районе
04.01.2024 в 15:43
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли барсетку с деньгами и вернули ее владельцу
04.01.2024 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 января

Читайте также
В Бурятии две женщины работали у предпринимателя за гроши

Бизнесмен платил двум своим работницам зарплату ниже МРОТ

05.01.2024 в 13:34
В Бурятии с начала года более 100 водителей попались в нетрезвом виде

18 из них сели за руль пьяными уже второй раз

05.01.2024 в 12:54
В селах Бурятии борются с разливающимися реками

Вода не дает покоя жителям Тункинского и Заиграевского районов

05.01.2024 в 10:27
В селе Бурятии отгрейдировали дорогу прямо по снегу

В Бичуре отремонтировали дорогу, не дожидаясь тепла

05.01.2024 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru