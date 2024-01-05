В Бурятии две женщины работали у предпринимателя за гроши

С августа 2019 года по февраль 2023 года две жительницы Бичурского района работали у индивидуального предпринимателя. Женщины трудились без трудового договора и получали зарплату ниже установленного минимального размера оплаты труда.

За попранные права работниц вступилась прокуратура Бурятии. Прокурор района направил в суд исковые заявления об обязании работодателя заключить с работницами трудовые договоры и выплатить заработную плату не ниже установленного законодательством размера.

Суд иски удовлетворил. Исполнение решений суда находятся на контроле прокуратуры.

Также индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы менее минимального размера оплаты труда), ему назначен административный штраф.





Фото: "Номер один"