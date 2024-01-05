На Бурятию надвигаются рождественские морозы

Как сообщает Бурятский гидрометцентр, 6 января неблагоприятные метеоявления на территории республики не прогнозируются. На дорогах города и республики накаты, местами гололедица, заносы.

Территория Бурятии окажется во власти антициклона, поэтому погода ожидается преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -27,-32, местами -36,-41, по Прибайкалью -20,-25, днем -18,-23, местами -11,-16, по северным районам -25,-30.

В Улан-Удэ 6 января без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -28,-30, днем –18,-20.





Фото: "Номер один"