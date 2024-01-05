Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Бурятии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирской маршрутки в Бурятии.

Напомним, утром 4 января в 2 км от села Душелан не справился с управлением и опрокинул автобус водитель автомобиля «Фиат Дукато». В нем находились 12 человек, в том числе три ребенка. В ДТП пострадали двое пассажиров и сам шофер.

Водитель маршрутного автобуса, курсирующего из улуса Баянгол в Улан-Удэ и обратно, не смог выйти в рейс и попросил знакомого местного жителя, который как раз собирался ехать на своем микроавтобусе в указанном направлении, взять с собой собравшихся в дорогу пассажиров за плату. Мужчина согласился на перевозку людей, хотя не состоял в трудовых отношениях с официальным перевозчиком, не имел путевых листов на поездку и не проходил предрейсового медицинского осмотра. По пути он не справился с управлением, съехал с дороги, и автобус перевернулся.

В СУ СК России по Республике Бурятия начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - отмечают в центральном аппарате Следственного комитета РФ.