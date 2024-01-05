Клеветник из Бурятии поплатился за свои слова

Житель Северобайкальска обратился в суд с иском к другом жителю города. Мужчина заявил, что его оклеветали в интернете.

«Ответчик выложил видео на «Ютуб». В данном видео ответчик открыто называл его (истца) фамилию, имя и отчество, выставил его фото, произнес оскорбления и клевету в его сторону. Кроме того, в данном видео ответчик незаконно выставляет его (истца) фото, высказываясь оскорбительными выражениями, при этом называет ФИО», - говорится в материалах дела.

Данное видео нанесло истцу неизгладимую нравственную травму и стресс. После того, как ответчик выложил видео, которое посмотрело очень много людей, его знакомые и друзья при встрече и по телефону спрашивали про данное видео, за которое ему было неловко и неудобно, так как данная информация не соответствует действительности. Просил суд взыскать с ответчика в свою пользу моральный вред в сумме 50 000 руб., обязать ответчика принести извинения, а также удалить видео с сети интернет.

Суд пришел к выводу, что практически все произнесенные в ходе записи видео ответчиком выражения относятся к истцу, при этом ряд допущенных им выражений носят оскорбительный характер, являются порочащими честь и достоинство истца.

Также суд пришел к выводу, что называя полное имя фамилию и отчество истца, сопровождая свои слова фотографиями, используя в своей речи грубые и оскорбительные выражения, ответчик выходит за пределы добросовестной реализации права на свободное выражение собственного мнения.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 30 000 руб.

Кроме того, на ответчика возложили обязанность удалить видео.





Фото: "Номер один"