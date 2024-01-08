Как выбрать незамерзающую жидкость?

Вопрос: «Что нужно учесть при покупке «незамерзайки»?»

Вячеслав Петрович С.

Отвечает Роспотребнадзор:

- К выбору «незамерзайки» стоит отнестись серьезно, она должна быть абсолютно безопасной.

Условия выбора незамерзающей жидкости:

- Хорошая «незамерзайка» не оставляет разводов и может иметь едкий запах, который достаточно быстро испаряется и не оказывает негативного воздействия на экологию и человека. Если жидкость не имеет запаха, значит в ее состав добавлен запрещенный метанол, который может негативно повлиять на здоровье человека.

- Важным компонентом стеклоомывающей жидкости являются поверхностно-активные вещества (ПАВы). Благодаря им омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает «дворникам» быстрее и легче удалять грязь со стекла.

- Цвет жидкости обусловлен наличием красителя и никак не влияет на ее свойства.

- При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре.

Важно, чтобы на канистре была качественная пробка, а также этикетка с полной информацией о продукте, включая его состав и температуру замерзания.

Основные критерии, на которые стоит обращать внимание при покупке незамерзающей жидкости:

- на упаковке должен быть указан логотип компании, а все надписи должны быть напечатаны легкосчитываемым шрифтом;

- на этикетке есть инструкция по применению, а также всегда указаны дата производства, срок хранения, подробный состав, меры предосторожности и адрес производителя;

- есть сертификат соответствия.

Покупать незамерзающую жидкость необходимо в специализированных магазинах, стоит избегать покупки «незамерзайки» на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли.