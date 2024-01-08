Как выбрать незамерзающую жидкость?
Вопрос: «Что нужно учесть при покупке «незамерзайки»?»
Вячеслав Петрович С.
Отвечает Роспотребнадзор:
- К выбору «незамерзайки» стоит отнестись серьезно, она должна быть абсолютно безопасной.
Условия выбора незамерзающей жидкости:
- Хорошая «незамерзайка» не оставляет разводов и может иметь едкий запах, который достаточно быстро испаряется и не оказывает негативного воздействия на экологию и человека. Если жидкость не имеет запаха, значит в ее состав добавлен запрещенный метанол, который может негативно повлиять на здоровье человека.
- Важным компонентом стеклоомывающей жидкости являются поверхностно-активные вещества (ПАВы). Благодаря им омывающая жидкость хорошо пенится, чем и помогает «дворникам» быстрее и легче удалять грязь со стекла.
- Цвет жидкости обусловлен наличием красителя и никак не влияет на ее свойства.
- При выборе незамерзающей жидкости лучше брать продукт в прозрачной канистре.
Важно, чтобы на канистре была качественная пробка, а также этикетка с полной информацией о продукте, включая его состав и температуру замерзания.
Основные критерии, на которые стоит обращать внимание при покупке незамерзающей жидкости:
- на упаковке должен быть указан логотип компании, а все надписи должны быть напечатаны легкосчитываемым шрифтом;
- на этикетке есть инструкция по применению, а также всегда указаны дата производства, срок хранения, подробный состав, меры предосторожности и адрес производителя;
- есть сертификат соответствия.
Покупать незамерзающую жидкость необходимо в специализированных магазинах, стоит избегать покупки «незамерзайки» на обочинах дорог и в других несанкционированных местах торговли.