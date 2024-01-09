Дополнительные выплаты работнику

Вопрос: «Какие выплаты положены работнику кроме зарплаты?»

Буянто Ц.

Кроме зарплаты у работодателя есть и другие обязательства перед работником:

- Больничные за первые три дня. Остальное оплачивает СФР.

- Отпускные. За полный год работы - минимум 28 дней оплачиваемого отпуска. Иногда больше. Оплата с учетом среднего заработка.

- Доплата за работу по выходным и праздникам в двойном размере.

- Сверхурочные в полуторном размере за первые два часа и в двойном - за остальное время.

- Командировочные расходы: за проезд, проживание, суточные.

- Компенсация за использование личного имущества в служебных целях. Например, за использование личного автомобиля или ноутбука.

- Компенсация за задержку зарплаты исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

- Вычеты по НДФЛ. Если работник, не дожидаясь окончания года, оформил в налоговой инспекции уведомление о праве на вычет и отнес работодателю, он не удерживает НДФЛ, и перечисляет эту сумму вместе с зарплатой. Так делают, пока не кончится вычет.

- Средний заработок за дни освобождения от работы для диспансеризации. До 40 лет - раз в три года, после 40 - каждый год, предпенсионерам - два дня в год.

- Оплата вынужденного прогула. Это время, которое сотрудник не мог трудиться по вине работодателя. Например, если его незаконно отстранили от работы.

- Оплата простоя: по вине работодателя - 2/3 от среднего заработка, по не зависящим от работодателя и работника причинам - 2/3 от оклада или тарифной ставки.

- Надбавки и компенсации, связанные со спецификой работы. Например, за вредные условия труда, разъездной характер работы, особые климатические условия.