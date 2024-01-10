Утилизационный сбор за авто

Вопрос: «Что такое утилизационный сбор за машину?»

Михаил Т.

Утилизационный сбор - это одноразовый платеж, который взимается от импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации. Его ввели в России в 2012 году при вступлении страны в ВТО. Изначально сбор оплачивали только импортеры, но с 2014 года его стали выплачивать и российские автопроизводители.

Заплатить утилизационный сбор необходимо:

- производителю - за транспортное средство, изготовленное в России;

- импортеру - за машину, которую ввезли в нашу страну;

- покупателю - за авто, по которому не осуществлялась оплата утилизационного сбора.

Утильсбор вносится единожды, поэтому если изготовитель, импортер или первый покупатель сделал это, то каждый последующий собственник уже ничего не оплачивает.

Напомним, что с 1 августа 2023 года ставка утильсбора для импортных машин существенно выросла. За каждую машину с объемом двигателя от 2 до 3 литров при ввозе оформителю приходится заплатить 844 тыс. руб., за транспортное средство с мотором объемом от 3 до 3,5 литров 970 тыс. руб, более 3,5 литров -1,25 млн руб.

Однако в правилах есть льгота для частных лиц. Так, если автомобиль на территорию стран Таможенного союза ввозит физическое лицо, то модели с объемом двигателя до 3 литров можно оформить с уплатой минимального платежа - 3,4 тыс. руб. Теперь же, если покупать автомобиль у дилера, который был оформлен на частное лицо, будет считаться, что автомобиль перепродают ранее, чем через 12 месяцев. Автосалоны и продавцы будут вынуждены включить эту сумму в стоимость машины.