Компенсация за отпуск
Вопрос: «В каких случаях можно заменить отпуск денежной компенсацией?»
Оксана Петровна Р.
Отвечает Минтруд:
- По общим правилам невыплаченные отпускные работник получает при увольнении. Деньги выплатят в день увольнения. Если выпадает выходной, то сотрудника полностью рассчитают на следующий день после его требования.
По договоренности с работодателем сотрудник может написать заявление и получить выплату за отдых, которым он не воспользовался.
Выплата в этом случае возможна, если вы имеете право на увеличенный отпуск:
- по общим правилам деньги можно получить за часть отпуска свыше 28 дней;
- выплата для работников с опасными условиями труда определена в коллективном договоре;
- сотрудникам отдельных предприятий ОПК могут компенсировать часть отпуска свыше 21 дня.
Нельзя заменить денежной компенсацией:
- ежегодные основной и дополнительный отпуска – беременным женщинам и несовершеннолетним сотрудникам;
- ежегодный дополнительный отпуск – работникам на вредном производстве (минимум 7 дней).