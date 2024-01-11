Общество 11.01.2024 в 09:00

Компенсация за отпуск

В каких случаях положена?
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Текст: Номер один
Компенсация за отпуск
Pixabay

Вопрос: «В каких случаях можно заменить отпуск денежной компенсацией?» 

Оксана Петровна Р.

Отвечает Минтруд:

- По общим правилам невыплаченные отпускные работник получает при увольнении. Деньги выплатят в день увольнения. Если выпадает выходной, то сотрудника полностью рассчитают на следующий день после его требования.        

По договоренности с работодателем сотрудник может написать заявление и получить выплату за отдых, которым он не воспользовался.

Выплата в этом случае возможна, если вы имеете право на увеличенный отпуск:

- по общим правилам деньги можно получить за часть отпуска свыше 28 дней;      

- выплата для работников с опасными условиями труда определена в коллективном договоре;     

- сотрудникам отдельных предприятий ОПК могут компенсировать часть отпуска свыше 21 дня.

Нельзя заменить денежной компенсацией:         

- ежегодные основной и дополнительный отпуска – беременным женщинам и несовершеннолетним сотрудникам;       

- ежегодный дополнительный отпуск – работникам на вредном производстве (минимум 7 дней).     

  

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