Общество 12.01.2024 в 09:00

Температурный режим в квартире

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Текст: Номер один
Температурный режим в квартире
Номер один

Вопрос: "Какая температура должна быть в квартире?"

Геннадий Н.

Нормативная температура в жилых помещениях:

- Не ниже +18°C, а в угловых комнатах - +20°C.

- В районах с температурой наиболее холодной пятидневки -31 °C и ниже - не меньше +20°C, а в угловых комнатах - +22°C.

Допустимые отклонения от нормы:

- Превышение - не более 4°C.

- Снижение - не более 3°C и только в ночное время суток с 0:00 до 5:00 часов. В другое время снижение ниже нормы не допускается.

Допустимые перерывы в отоплении:

- Не более 24 часов суммарно в течение 1 месяца.

- Не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в квартире от +12°C.

- Не более 8 часов - при температуре от +10°C до +12°C.

- Не более 4 часов - при температуре от +8°C до +10°C.

Перерасчет платы за отопление:

- За каждый час без отопления сверх допустимого перерыва плата снижается на 0,15% от платы за расчетный период.

- За каждый час отклонения от нормы - на 0,15% за каждый градус.

Чтобы зафиксировать отклонения, обратитесь в аварийно-диспетчерскую службу.

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