Общество 07.01.2024 в 11:59
В Монголии запущена турпрограмма «Синий медведь Хубсугул»
Ее цель - поддержка устойчивого туризма за счет местного населения
Текст: Номер один
В Монголии в рамках «Проекта устойчивого развития туризма», финансируемого Азиатским банком развития (проект в основном ориентирован на аймак Хубсугул) запущена туристическая программа «Синий медведь Хубсугул».
Официальные лица уточняют, что это мероприятие осуществляется в рамках национальной цели «GoMongolia 2024», выдвинутой правительством Монголии в этом году, сообщает МОНЦАМЭ.
В частности, туризм будет развиваться за счет местного населения. В рамках «Проекта устойчивого развития туризма» строятся дороги, мусорные свалки и водоочистные сооружения. Также будет обновлена инфраструктура национального парка озера Хубсугул, улучшены санитарные условия населения и проведена работа по наращиванию потенциала для управления устойчивым развитием туризма.
При реализации проекта особое внимание уделяется обеспечению местных жителей источниками дохода от туризма, защите окружающей среды и созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры.
Помимо этого, программа «Синий медведь Хубсугул» направлена на защиту и распространение культурного наследия и традиций, развитие экологически устойчивого туризма.
Фото: montsame.mn
Официальные лица уточняют, что это мероприятие осуществляется в рамках национальной цели «GoMongolia 2024», выдвинутой правительством Монголии в этом году, сообщает МОНЦАМЭ.
В частности, туризм будет развиваться за счет местного населения. В рамках «Проекта устойчивого развития туризма» строятся дороги, мусорные свалки и водоочистные сооружения. Также будет обновлена инфраструктура национального парка озера Хубсугул, улучшены санитарные условия населения и проведена работа по наращиванию потенциала для управления устойчивым развитием туризма.
При реализации проекта особое внимание уделяется обеспечению местных жителей источниками дохода от туризма, защите окружающей среды и созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры.
Помимо этого, программа «Синий медведь Хубсугул» направлена на защиту и распространение культурного наследия и традиций, развитие экологически устойчивого туризма.
Фото: montsame.mn