Общество 07.01.2024 в 11:59

В Монголии запущена турпрограмма «Синий медведь Хубсугул»

Ее цель - поддержка устойчивого туризма за счет местного населения
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Текст: Номер один
В Монголии запущена турпрограмма «Синий медведь Хубсугул»
В Монголии в рамках «Проекта устойчивого развития туризма», финансируемого Азиатским банком развития (проект в основном ориентирован на аймак Хубсугул) запущена туристическая программа «Синий медведь Хубсугул».

Официальные лица уточняют, что это мероприятие осуществляется в рамках национальной цели «GoMongolia 2024», выдвинутой правительством Монголии в этом году, сообщает МОНЦАМЭ.

В частности, туризм будет развиваться за счет местного населения. В рамках «Проекта устойчивого развития туризма» строятся дороги, мусорные свалки и водоочистные сооружения. Также будет обновлена инфраструктура национального парка озера Хубсугул, улучшены санитарные условия населения и проведена работа по наращиванию потенциала для управления устойчивым развитием туризма.

При реализации проекта особое внимание уделяется обеспечению местных жителей источниками дохода от туризма, защите окружающей среды и созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры.

Помимо этого, программа «Синий медведь Хубсугул» направлена на защиту и распространение культурного наследия и традиций, развитие экологически устойчивого туризма.


Фото: montsame.mn
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