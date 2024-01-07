Общество 07.01.2024 в 13:20

В Бурятии в горах Окинского района туристка травмировала ногу

Товарищи по тургруппе начали ее спуск с гор, утром они встретились со спасателями
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В Бурятии в горах Окинского района туристка травмировала ногу
В Бурятии накануне вечером в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в Окинском районе, на горе Мунку-Сардык, участница, предположительно, не зарегистрированной туристической группы травмировала ногу. Самостоятельно передвигаться не может.  

Тем же вечером из села Кырен для транспортировки пострадавшей женщины выехали сотрудники  Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Расстояние  до места прибытия - 100 км, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Члены туристической группы оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и начали спуск с гор на встречу к спасателям.  В 07:00 утра сегодня спасатели встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину.  С помощью носилок и страховки по склону горы спасатели продолжили эвакуацию.

Благодаря своевременной помощи своих товарищей и спасателей БРПСС, травмированная женщина в удовлетворительном состоянии передана бригаде врачей.

Спасатели БРПСС предупреждают: собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям! Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups. Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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