Общество 07.01.2024 в 13:20
В Бурятии в горах Окинского района туристка травмировала ногу
Товарищи по тургруппе начали ее спуск с гор, утром они встретились со спасателями
Текст: Номер один
В Бурятии накануне вечером в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в Окинском районе, на горе Мунку-Сардык, участница, предположительно, не зарегистрированной туристической группы травмировала ногу. Самостоятельно передвигаться не может.
Тем же вечером из села Кырен для транспортировки пострадавшей женщины выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Расстояние до места прибытия - 100 км, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Члены туристической группы оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и начали спуск с гор на встречу к спасателям. В 07:00 утра сегодня спасатели встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину. С помощью носилок и страховки по склону горы спасатели продолжили эвакуацию.
Благодаря своевременной помощи своих товарищей и спасателей БРПСС, травмированная женщина в удовлетворительном состоянии передана бригаде врачей.
Спасатели БРПСС предупреждают: собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям! Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups. Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тем же вечером из села Кырен для транспортировки пострадавшей женщины выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Расстояние до места прибытия - 100 км, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Члены туристической группы оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и начали спуск с гор на встречу к спасателям. В 07:00 утра сегодня спасатели встретились с группой туристов, транспортирующих пострадавшую женщину. С помощью носилок и страховки по склону горы спасатели продолжили эвакуацию.
Благодаря своевременной помощи своих товарищей и спасателей БРПСС, травмированная женщина в удовлетворительном состоянии передана бригаде врачей.
Спасатели БРПСС предупреждают: собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям! Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups. Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС