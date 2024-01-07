Общество 07.01.2024 в 15:42

Новогодний подарок Бурятии ссузам Старобешевского района ДНР

Более 25 комплектов пособий адресованы будущим специалистам рабочих профессий
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Новогодний подарок Бурятии ссузам Старобешевского района ДНР
Бурятия приобрела учебно-наглядные пособия для Старобешевского многопрофильного техникума и Комсомольского индустриального колледжа Донецкой народной республики. Более 25 комплектов пособий по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам адресованы будущим специалистам рабочих профессий, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Переданы наглядные пособия по общеобразовательным дисциплинам: русский язык, математика, физика, химия, английский язык, основы безопасности жизнедеятельности, биология. Также в помощь вошли комплекты учебно-наглядного материала для подготовки будущих продавцов, контролеров-кассиров, закройщиков, портных, операторов информационных систем, технологов индустрии красоты, сварщиков и сельскохозяйственных работников. Таким образом, регион-шеф помог пополнить материальную базу двух учреждений образования Старобешевского района ДНР.

В Старобешевском многопрофильном техникуме, которому в этом году исполнилось 55 лет, готовят специалистов индустрии красоты, легкой промышленности, банковской и финансовой сферы, компьютерных технологий, а в Комсомольском индустриальном колледже (год создания - 1966) учат будущих сварщиков, поваров и кондитеров, трактористов-машинистов.

Фото: egov-buryatia.ru
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