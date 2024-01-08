В Улан-Удэ на маршрут №25 выйдут муниципальные автобусы

Напомним, в конце прошлого года автопарк МУП «Городские маршруты» пополнили 26 новых автобусов «Газель Сити». После прохождения всех регистрационных и технических процедур они выйдут на городские маршруты.







Власти Улан-Удэ с 10 января запустят первые два автобуса малого класса «Газель Сити» по маршруту №25. Это сделано по просьбам жителей микрорайона Шишковка, сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.Автобусы будут ходить по укороченной схеме: ул. Водопадная — ул. Лысогорская — ул. Добролюбова — ул. Гагарина — Элеватор — ул. Ербанова — ул. Ленина — ул. Почтамтская — пр. Победы — ул. Фрунзе — ул. Борсоева — ул. Куйбышева — ул. Толстого — ул. Ермаковского — ул. Воровского — ул. Гоголя — АЗС «Роснефть». Как пояснил мэр, такая схема увеличит оборотные рейсы и не приведет к дублированию действующих маршрутов и большой нагрузке на улично-дорожную сеть.«С перевозчиком, который ранее работал на маршруте №25, контракт расторгнут. Он не мог выполнить условия контракта и отказался от дальнейшей работы на маршруте. Будем закрывать такие направления силами нашего МУПа», - рассказал Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ