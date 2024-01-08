Общество 08.01.2024 в 10:22

В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи

Субсидированный билет будет стоить около 9 тысяч, обычный – от 20 тысяч
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи
Как сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, в продажу поступили авиабилеты на прямые рейсы Сочи - Улан-Удэ – Сочи. По словам руководителя аэропорта, стоимость субсидированного билета составит 8850 рублей. При этом «обычный» билет будет стоить от 20 тысяч рублей.

Напомним, прямой авиарейс из Улан-Удэ в Сочи откроется 31 мая. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ай Флай». Для перевозок будет использоваться Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономкласса. Время в полете составит около 7 часов.

Из Улан-Удэ в Сочи рейсы будут по понедельникам и пятницам, в обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Планируется, что прямой авиарейс будет действовать до конца октября.


Фото: «Номер один»
Теги
авиация

Все новости

В Улан-Удэ потушили пожар в доме
08.01.2024 в 10:33
В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи
08.01.2024 в 10:22
В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью
08.01.2024 в 10:16
Улан-Удэ может остаться без баб… Снежных
08.01.2024 в 09:21
В Бурятии пьяный иркутянин лишился автомобиля
08.01.2024 в 09:19
Как выбрать незамерзающую жидкость?
08.01.2024 в 09:00
В Улан-Удэ на маршрут №25 выйдут муниципальные автобусы
08.01.2024 в 08:57
Алексей Цыденов с супругой поставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России
07.01.2024 в 17:07
Новогодний подарок Бурятии ссузам Старобешевского района ДНР
07.01.2024 в 15:42
В Бурятии в горах Окинского района туристка травмировала ногу
07.01.2024 в 13:20
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 января

Читайте также
В Бурятии будут адаптировать жилье ветеранам СВО с инвалидностью
Программа адаптации предусматривает использование более 70 различных устройств, приспособлений и оборудования
08.01.2024 в 10:16
Улан-Удэ может остаться без баб… Снежных
Новосибирский химик изучил, как слепить идеальную снежную бабу, придя к парадоксальным выводам
08.01.2024 в 09:21
Как выбрать незамерзающую жидкость?
Что важно учесть
08.01.2024 в 09:00
В Улан-Удэ на маршрут №25 выйдут муниципальные автобусы
Частный перевозчик отказался от работы на этом маршруте
08.01.2024 в 08:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru