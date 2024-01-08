Общество 08.01.2024 в 10:22
В Бурятии озвучили стоимость прямого авиарейса до Сочи
Субсидированный билет будет стоить около 9 тысяч, обычный – от 20 тысяч
Текст: Андрей Константинов
Как сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, в продажу поступили авиабилеты на прямые рейсы Сочи - Улан-Удэ – Сочи. По словам руководителя аэропорта, стоимость субсидированного билета составит 8850 рублей. При этом «обычный» билет будет стоить от 20 тысяч рублей.
Напомним, прямой авиарейс из Улан-Удэ в Сочи откроется 31 мая. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ай Флай». Для перевозок будет использоваться Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономкласса. Время в полете составит около 7 часов.
Фото: «Номер один»
Напомним, прямой авиарейс из Улан-Удэ в Сочи откроется 31 мая. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ай Флай». Для перевозок будет использоваться Airbus А330-200 в компоновке 345 и 370 кресел экономкласса. Время в полете составит около 7 часов.
Из Улан-Удэ в Сочи рейсы будут по понедельникам и пятницам, в обратном направлении - по четвергам и воскресеньям. Планируется, что прямой авиарейс будет действовать до конца октября.
Фото: «Номер один»
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