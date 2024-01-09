В Улан-Удэ прокуратура помогла пенсионерке справиться с «Бест Плюсом»

В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по обращению горожанки о защите ее жилищных прав.«Установлено, что женщина является собственником квартиры в многоквартирном доме по ул. Цивилева, признанном аварийным и подлежащим сносу. На ООО Специализированный застройщик «Бест Плюс» возложена обязанность по переселению граждан из данного аварийного дома. Организация была обязана выплатить пенсионерке выкупную стоимость недвижимого имущества в апреле 2022 года, однако денежные средства не были выплачены заявителю в предусмотренный срок», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Для защиты прав женщины прокурор района направил в суд иск о взыскании с застройщика выкупной стоимости жилья и процентов за неисполнение денежных обязательств. В ходе рассмотрения иска компания перечислила гражданке сумму долга. Также суд взыскал с ООО СЗ «Бест Плюс» сумму неустойки в размере 457 тыс. рублей.Фото: «Номер один»