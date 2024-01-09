Общество 09.01.2024 в 09:34
В Забайкалье на Транссибе задерживаются пассажирские поезда
Четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге
Текст: Номер один
В Забайкалье сегодня ночью на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 9 вагонов, груженных углем, из них 5 - с опрокидыванием. А также локомотива и вагона грузового поезда, двигавшегося во встречном направлении, сообщает телеграм-канал РЖД.
Движение поездов этому участку пути приостановлено. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
В связи с происшествием на станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой.
Делается все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Фото: rzd.ru
Движение поездов этому участку пути приостановлено. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. В настоящее время проводятся восстановительные работы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
В связи с происшествием на станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой.
Делается все возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на этом участке. Причины произошедшего устанавливаются.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Фото: rzd.ru