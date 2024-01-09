В Бурятии школа разваливается на глазах

«Мы обратились в прокуратуру. Считаем, отсутствие капремонта привело к печальным последствиям. Людям нужна новая школа. Просим надзорное ведомство повлиять на проблему и ускорить её решение», - заявили в ОНФ.









В Староонохойской школе в Бурятии уже 50 лет не было капремонта, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Сейчас в здании рассыпался фундамент, дверные косяки и оконные проемы повело, а балки прогнили. При сильном ветре из окон вылетают стекла. В школе нет спортзала – дети занимаются физкультурой в маленьком кабинете, заствленном книгами и партами.В 2020 году после обращения местных жителей в СМИ власти пообещали строительство новой школы. Были разработаны проектные документы и смета, отдана заявка в госпрограмму. Но проект не прошел согласование.Как сообщили в ОНФ, теперь власти обещают принять меры к 2026 году. Однако жители уверены, что школа столько не простоит.Фото и видео: ОНФ