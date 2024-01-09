Общество 09.01.2024 в 10:29

В Бурятии школа разваливается на глазах

Здание Староонохойской школы уже 50 лет не видело капремонта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школа разваливается на глазах
В Староонохойской школе в Бурятии уже 50 лет не было капремонта, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. Сейчас в здании рассыпался фундамент, дверные косяки и оконные проемы повело, а балки прогнили. При сильном ветре из окон вылетают стекла. В школе нет спортзала – дети занимаются физкультурой в маленьком кабинете, заствленном книгами и партами.

В 2020 году после обращения местных жителей в СМИ власти пообещали строительство новой школы. Были разработаны проектные документы и смета, отдана заявка в госпрограмму. Но проект не прошел согласование.

Как сообщили в ОНФ, теперь власти обещают принять меры к 2026 году. Однако жители уверены, что школа столько не простоит.

«Мы обратились в прокуратуру. Считаем, отсутствие капремонта привело к печальным последствиям. Людям нужна новая школа. Просим надзорное ведомство повлиять на проблему и ускорить её решение», - заявили в ОНФ.



Фото и видео: ОНФ
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