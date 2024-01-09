Общество 09.01.2024 в 11:19

«Всегда был человеком деятельным…»

Ушел из жизни Борис Данилов – политик под знаком «впервые»

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Текст: Номер один
«Всегда был человеком деятельным…»
В Бурятии в возрасте 72 лет ушел из жизни видный политический и государственный деятель республики, кандидат исторических наук Борис Васильевич Данилов, сообщили администрации главы Бурятии.
  
Борис Данилов 7 ноября 1951 года в селе Иволгинск Бурятской АССР. Окончил в 1975 году исторический факультет Бурятского государственного педагогического института. Несколько лет работал учителем истории Аргадинской средней школы Курумканского района Бурятии.

Стал младшим научным сотрудником Бурятского института общественных наук Бурятского научного центра Сибирского отделения АН СССР (затем - РАН) в 1978 году. Прошел путь до помощника председателя президиума Бурятского научного центра СО РАН, затем являлся преподавателем Московского государственного университета им. Ломоносова.

В 1981 году поступил в аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета. Через шесть лет защитил диссертацию в МГУ и получил ученую степень кандидата исторических наук. В 1987–1997 годах работал ученым секретарем по международным связям Бурятского научного центра СО РАН.
  
Баллотировался в 1993, 1995 годах кандидатом в депутаты Госдумы Российской Федерации по общефедеральным спискам от Бурятии от различных политических объединений. С 1994 года являлся председателем исполкома Бурятского отделения всероссийского общественно-политического движения «Наш дом - Россия».  

17 июня 1997 года указом президента РФ Борис Данилов был назначен на впервые введённую должность полномочного представителя президента Российской Федерации в Республике Бурятия, а затем назначен первым в истории Республики главным федеральным инспектором в Республике Бурятия.

В 2009 году стал заместителем губернатора Иркутской области – главой администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. Являлся председателем коллегии федеральных органов исполнительной власти Республики Бурятия, награжден орденом Дружбы.

Коллеги и знакомые отмечают, что Борис Васильевич был всегда человеком деятельным, серьезным и ответственным, который успешно применял свой большой управленческий опыт на практике.  

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов, члены Правительства Республики Бурятия, депутаты Народного Хурала Республики Бурятия выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам Бориса Васильевича. «Скорбим вместе с Вами», - говорится в некрологе.
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политик утрата Данилов

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