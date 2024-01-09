Если зять – не грех с него и взять?

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, которая в августе, находясь в гостях у родственников, в Северобайкальске, похитила золотой перстень. Причиненный ущерб составил 57 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.Преступление произошло в ходе распития девушкой и супружеской парой спиртного. Отлучившись, она забрала ювелирное изделие 45-летнего зятя со стиральной машинки в одной из комнат и после своего ухода сдала перстень в ломбард.Хозяева, заметив на следующий день пропажу, связались с гостьей, однако та причастность к случившемуся отрицала. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.Спустя четыре месяца, увидев похищенное украшение в одном из ломбардов, потерпевший обратился в полицию. Только после вмешательства в ситуацию полицейских подозреваемая призналась в краже.Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.Фото: unsplash.com