Общество 09.01.2024 в 12:57
Причиной железнодорожной аварии в Забайкалье стало столкновение двух поездов
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)
Текст: Номер один
Причиной крупной железнодорожной аварии в Забайкалье стал сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда, сообщили в региональном главке МЧС.
Как сообщал «Номер один», это случилось перегоне Бушулей – Алеур. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части №38, в пути следования оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. На базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб.
В связи с остановкой движения ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего к ним привлечено 90 человек, 15 единиц техники из них от МЧС России 19 человек, 3 единицы техники.
Информация уточняется.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: 75.mchs.gov.ru
Как сообщал «Номер один», это случилось перегоне Бушулей – Алеур. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях.
На месте происшествия работает оперативная группа пожарно-спасательной части №38, в пути следования оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. На базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб.
В связи с остановкой движения ожидаются задержки пассажирских поездов дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Всего к ним привлечено 90 человек, 15 единиц техники из них от МЧС России 19 человек, 3 единицы техники.
Информация уточняется.
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СКР. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: 75.mchs.gov.ru
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