Общество 09.01.2024 в 14:13

Жители Улан-Удэ сбросили в канализацию полотенца и одеяло

Из-за нерадивых горожан сотрудникам «Водоканала» пришлось работать круглосуточно
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ сбросили в канализацию полотенца и одеяло
С 30 декабря по 8 января в Улан-Удэ ремонтные бригады «Водоканала» устранили порядка 63 сложных засоров на сетях канализации. Это на 50% выше среднестатистических показателей за месяц.

- Горожане активно сбрасывали в канализацию всё, что только можно - начиная от кухонных полотенец, заканчивая синтетическим одеялом и праздничной атрибутикой - мишурой, сломанными ёлочными игрушками и даже битой посудой, - рассказал начальник участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.


Как сообщили на предприятии, ремонтные группы «Водоканала» работали в круглосуточном режиме. При этом, благодаря слаженной работе подразделений, все нештатные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения удалось ликвидировать оперативно. Всего за период новогодних праздников было зафиксировано семь технологических повреждений, все они устранены без отключения холодной воды у горожан.

Фото: МУП «Водоканал»
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