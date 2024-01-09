Жители Улан-Удэ сбросили в канализацию полотенца и одеяло

- Горожане активно сбрасывали в канализацию всё, что только можно - начиная от кухонных полотенец, заканчивая синтетическим одеялом и праздничной атрибутикой - мишурой, сломанными ёлочными игрушками и даже битой посудой, - рассказал начальник участка сетей водоотведения МУП «Водоканал» Сергей Перфильев.





С 30 декабря по 8 января в Улан-Удэ ремонтные бригады «Водоканала» устранили порядка 63 сложных засоров на сетях канализации. Это на 50% выше среднестатистических показателей за месяц.Как сообщили на предприятии, ремонтные группы «Водоканала» работали в круглосуточном режиме. При этом, благодаря слаженной работе подразделений, все нештатные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения удалось ликвидировать оперативно. Всего за период новогодних праздников было зафиксировано семь технологических повреждений, все они устранены без отключения холодной воды у горожан.Фото: МУП «Водоканал»