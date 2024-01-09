Общество 09.01.2024 в 16:33

Четыре пассажирских поезда задерживаются на Транссибе из-за аварии в Забайкальском крае

Пассажиров перевозят дополнительными поездами и самолетами до Хабаровска, Благовещенска и Читы, Москвы и Владивостока

A- A+
Текст: Номер один
Четыре пассажирских поезда задерживаются на Транссибе из-за аварии в Забайкальском крае
Из-за аварии на Транссибе в настоящее время задерживаются четыре поезда: №392 Чита – Благовещенск, №2 Москва – Владивосток, №9 Владивосток-Москва, № 10 Москва – Владивосток. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим, сообщает РЖД.

Для пассажиров поездов № 2 и № 392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании «Аврора» (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании «Аэрофлот» (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика.

Для обеспечения перевозки пассажиров поезда № 9, которые должны были сесть в поезд после барьерного места, назначен дополнительный поезд Чернышевск – Москва с остановками, предусмотренными для поезда № 9.

Для перевозки пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый – Благовещенск – Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.

О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов.

Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.

Больше информации о движении поездов – на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

Фото: РЖД
Теги
желдороги авария ЗабЖД

Все новости

Пересадочный тариф будет действовать на новом маршруте № 25
09.01.2024 в 16:56
Четыре пассажирских поезда задерживаются на Транссибе из-за аварии в Забайкальском крае
09.01.2024 в 16:33
В Бурятии воспитательницу осудили за смерть ребенка
09.01.2024 в 16:28
В Бурятии 3 человека пострадали на пожарах в новогодние каникулы
09.01.2024 в 15:59
В Улан-Удэ ребенок попал в реанимацию, выпив средство для очистки плиты
09.01.2024 в 15:38
В Улан-Удэ подросток на «Камри» снес забор и протаранил дом
09.01.2024 в 15:21
В Бурятии осудили «чугунного» вора
09.01.2024 в 14:53
Жители Улан-Удэ сбросили в канализацию полотенца и одеяло
09.01.2024 в 14:13
«Эреэхэн» названа «Оперой года»
09.01.2024 в 14:05
Причиной железнодорожной аварии в Забайкалье стало столкновение двух поездов
09.01.2024 в 12:57
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
Пересадочный тариф будет действовать на новом маршруте № 25
Возрожденный маршрут имеет укороченную схему: мкрн Шишковка - площадь Советов - мкрн Батарейка
09.01.2024 в 16:56
Жители Улан-Удэ сбросили в канализацию полотенца и одеяло
Из-за нерадивых горожан сотрудникам «Водоканала» пришлось работать круглосуточно
09.01.2024 в 14:13
«Эреэхэн» названа «Оперой года»
Прошлый год стал плодотворным  для Бурятского театра оперы и балета - «Музыкальное обозрение»
09.01.2024 в 14:05
Причиной железнодорожной аварии в Забайкалье стало столкновение двух поездов
Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)
09.01.2024 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru