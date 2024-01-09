Общество 09.01.2024 в 16:33
Четыре пассажирских поезда задерживаются на Транссибе из-за аварии в Забайкальском крае
Пассажиров перевозят дополнительными поездами и самолетами до Хабаровска, Благовещенска и Читы, Москвы и Владивостока
Текст: Номер один
Из-за аварии на Транссибе в настоящее время задерживаются четыре поезда: №392 Чита – Благовещенск, №2 Москва – Владивосток, №9 Владивосток-Москва, № 10 Москва – Владивосток. Пассажиры задержанных поездов обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим, сообщает РЖД.
Для пассажиров поездов № 2 и № 392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании «Аврора» (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании «Аэрофлот» (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика.
Для обеспечения перевозки пассажиров поезда № 9, которые должны были сесть в поезд после барьерного места, назначен дополнительный поезд Чернышевск – Москва с остановками, предусмотренными для поезда № 9.
Для перевозки пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый – Благовещенск – Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов.
Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.
Больше информации о движении поездов – на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
Фото: РЖД
Для пассажиров поездов № 2 и № 392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы два авиарейса: в Благовещенск авиакомпании «Аврора» (33 пассажира) с прибытием ориентировочно на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании «Аэрофлот» (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика.
Для обеспечения перевозки пассажиров поезда № 9, которые должны были сесть в поезд после барьерного места, назначен дополнительный поезд Чернышевск – Москва с остановками, предусмотренными для поезда № 9.
Для перевозки пассажиров, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый – Благовещенск – Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам.
О задержках поездов пассажиры проинформированы посредством смс-сообщений. Сдать или переоформить проездные документы можно в железнодорожных кассах без удержания сборов.
Всем пассажирам для компенсации возникших неудобств будут начислены премиальные баллы.
Больше информации о движении поездов – на официальном сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.
Фото: РЖД