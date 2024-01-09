Общество 09.01.2024 в 16:56
Пересадочный тариф будет действовать на новом маршруте № 25
Возрожденный маршрут имеет укороченную схему: мкрн Шишковка - площадь Советов - мкрн Батарейка
Текст: Номер один
В Улан-Удэ с 10 января МУП «Городские маршруты» запускает первые два автобуса малого класса «Газель Сити» по маршруту № 25 по укороченной схеме: «мкрн Шишковка - площадь Советов - мкрн Батарейка». Для удобства пассажиров этот маршрут будет подключен к системе пересадочного тарифа, сообщили в Комитете по транспорту.
Как сообщал «Номер один», маршрут №25 будет работать по укороченной схеме: ул. Водопадная — ул. Лысогорская — ул. Добролюбова — ул. Гагарина — Элеватор — ул. Ербанова — ул. Ленина — ул. Почтамтская — пр. Победы — ул. Фрунзе — ул. Борсоева — ул. Куйбышева — ул. Толстого — ул. Ермаковского — ул. Воровского — ул. Гоголя — АЗС «Роснефть». Укороченная схема позволит увеличить количество оборотных рейсов, минимизировать время поездки для пассажиров, а также снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в силу отсутствия дублирования других действующих маршрутов.
Пересадочный тариф предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта (автобус и трамвай) по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать 90 минут. При пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).
По итогам 2023 года в Улан-Удэ пересадочным тарифом воспользовалось более 150 тысяч пассажиров.
Система пересадочного тарифа реализуется в столице Бурятии с конца 2021 года. В 2023 году пересадочный тариф действовал на 10 муниципальных автобусных маршрутах: №№ 1, 10, 46А, 92, 3К, 19А, 27К, 33А, 95А, 26 и на всех трамвайных.
Помимо этого, во всех автобусах МУП «Городские маршруты» реализуется система проездных билетов для пенсионеров и других категорий граждан.
Фото: ulan-ude-info.ru
Как сообщал «Номер один», маршрут №25 будет работать по укороченной схеме: ул. Водопадная — ул. Лысогорская — ул. Добролюбова — ул. Гагарина — Элеватор — ул. Ербанова — ул. Ленина — ул. Почтамтская — пр. Победы — ул. Фрунзе — ул. Борсоева — ул. Куйбышева — ул. Толстого — ул. Ермаковского — ул. Воровского — ул. Гоголя — АЗС «Роснефть». Укороченная схема позволит увеличить количество оборотных рейсов, минимизировать время поездки для пассажиров, а также снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в силу отсутствия дублирования других действующих маршрутов.
Пересадочный тариф предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта (автобус и трамвай) по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать 90 минут. При пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).
По итогам 2023 года в Улан-Удэ пересадочным тарифом воспользовалось более 150 тысяч пассажиров.
Система пересадочного тарифа реализуется в столице Бурятии с конца 2021 года. В 2023 году пересадочный тариф действовал на 10 муниципальных автобусных маршрутах: №№ 1, 10, 46А, 92, 3К, 19А, 27К, 33А, 95А, 26 и на всех трамвайных.
Помимо этого, во всех автобусах МУП «Городские маршруты» реализуется система проездных билетов для пенсионеров и других категорий граждан.
Фото: ulan-ude-info.ru