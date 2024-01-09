Следственный комитет проверит замерзающий дом в Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии проверит замерзающий многоквартирный дом в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. Ранее в СМИ сообщалось, что температура в квартирах там составляет около 18 градусов. В некоторых квартирах, с наступлением заморозков, стены промерзают и покрываются льдом, а на стыках появилась черная плесень. Правление товарищества собственников жилья, которое обслуживает дом, на жалобы жильцов не реагирует.

Как уточнили в следственном ведомстве, в рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а действиям (бездействию) соответствующих работников дадут правовую оценку.Фото: «Номер один»