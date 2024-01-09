Общество 09.01.2024 в 17:17

Следственный комитет проверит замерзающий дом в Улан-Удэ

Его жильцы жалуются на холод и плесень в квартирах, а также бездействие ТСЖ
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Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет проверит замерзающий дом в Улан-Удэ
Следственный комитет Бурятии проверит замерзающий многоквартирный дом в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. Ранее в СМИ сообщалось, что температура в квартирах там составляет около 18 градусов. В некоторых квартирах, с наступлением заморозков, стены промерзают и покрываются льдом, а на стыках появилась черная плесень. Правление товарищества собственников жилья, которое обслуживает дом, на жалобы жильцов не реагирует.

Как уточнили в следственном ведомстве, в рамках доследственной проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а действиям (бездействию) соответствующих работников дадут правовую оценку.

Фото: «Номер один»
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